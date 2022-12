Srbija z nesmiselno zahtevo Natu ne ustavi kosovske policije

V nadaljevanju preberite:

Sinočnja aretacija še enega izmed srbskih policistov, ki so pred kratkim izstopili iz kosovske policije, je dodatno poglobila nezaupanje kosovskih Srbov do oblasti v Prištini. Skoraj sočasno pa je vlada v Beogradu sklenila, da od Natove misije na Kosovu (Kfor) zahteva, naj ji omogoči napotitev do tisoč pripadnikov srbskih varnostnih sil na sever Kosova.

Besedilo zahteve, ki naj bi jo Srbija Kforju uradno predala danes na administrativnem mejnem prehodu Merdare, je srbska vlada pod vodstvom Ane Brnabić sinoči sprejela soglasno. Kakšen je sploh smisel zahteve, ki je vnaprej obsojena na propad?