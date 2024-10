Srbski parlament zavrnil predlog o prepovedi pridobivanja litija

Srbski parlament je v četrtek zvečer po štiridnevni razpravi zavrnil predlog opozicije za prepoved nadaljnjih raziskav in pridobivanja litija in bora v državi. Zavrnitev predloga bi po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina lahko spodbudila nove proteste nasprotnikov pridobivanja litija.

Za sprejetje zakonskih sprememb je glasovalo 84 od 214 navzočih poslancev, proti jih je bilo 128, vzdržanih ni bilo, dva poslanca pa nista glasovala, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Predlog novele zakona, ki predvideva prepoved aplikativnih geoloških raziskav, izkoriščanja in predelave bora in litija, je vložilo 86 poslancev opozicije in trije neodvisni poslanci.

Aktivisti poudarili, da boj ni končan

Aktivisti so v prvih odzivih po seji srbske skupščine poudarili, da njihov boj ni končan. Okoljevarstveniki odločitve ne vidijo kot poraz, temveč kot spodbudo za prihodnje proteste.

V Srbiji so po odkritju velikih količin litija na območju mesta Loznica v dolini reke Jadar na zahodu države tam načrtovali gradnjo rudnika. Britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto je bil v projekt pripravljen vložiti 2,4 milijarde dolarjev, a so mu ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Posledično je srbska vlada v začetku leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila. Julija letos pa je srbska vlada sprejela uredbo, ki Riu Tintu omogoča ponovni zagon projekta pridobivanja litija.

Okoljski aktivisti menijo, da je pridobivanje litija oz. projekt Jadar škodljiv za zdravje ljudi in okolje, ter mu že ves čas nasprotujejo. Njihovi protesti so se zaostrili poleti po podpisu sporazuma med Srbijo in EU o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada tudi litij.

Zavrnitev sprememb zakona sovpada z današnjim obiskom ameriškega podsekretarja za gospodarsko rast, energijo in okolje Joséja Fernandeza v Srbiji, ki je dejal, da bo projekt Jadar koristil Srbiji in državam, ki se soočajo z globalnimi podnebnimi spremembami, in dodal, da je treba upoštevati standarde varstva okolja.