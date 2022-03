Srbski sredinec v pozdrav novinarjem

V nadaljevanju preberite:

Srbskega člana predsedstva Bosne in Hercegovine Milorada Dodika so na tožilstvu v Sarajevu zaslišali o spornem nakupu vile v elitni beograjski četrti Dedinje. Dodik je zanikal obtožbe o zlorabi položaja in korupciji, ob prihodu in odhodu pa je pred tožilstvom pozdravil novinarje z iztegnjenim sredincem.

Bolj kot gesta prvega med Srbi v BiH žalosti to, da Dodikova vulgarnost nikogar ni zares presenetila.