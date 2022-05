Srdita ruska ofenziva v Donbasu, velike izgube na obeh straneh

V nadaljevanju preberite:

Po treh mesecih ruske agresije na Ukrajino so frontne črte – skupaj s končnimi ruskimi vojaškimi cilji – dokončno zarisane. Ruski cilj je po padcu Mariupolja popolna zasedba Donecka in Luganska. V tem kontekstu je treba razumeti tudi postopno umikanje vojaško bolj ali manj poraženih ruskih enot s severa Ukrajine proti vzhodu, kjer potekajo srditi spopadi – z zelo velikimi izgubami na obeh straneh. Ukrajina naj bi vsak dan izgubila do sto vojakov, ruske izgube pa naj bi bile večje kot med okupacijo Afganistana (1979–1989).

Rusija bi rada s stopnjevanjem ofenzive spremenila razmerja na terenu – s popolno okupacijo donbaškega bazena bi Moskva ustvarila pogajalska izhodišča, ki bi Ukrajino lahko spravila v podrejen položaj.