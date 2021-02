Steinmeier pozval Nemce, naj se združijo proti skrajnemu desničarstvu

Vse okoliščine še vedno niso razjasnjene

Poklon žrtvam na točki lanskega napada v mestu Hanau. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Angela Merkel: Rasizem in sovraštvo sta strup

Župan Hanaua Claus Kaminsky. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

V Nemčiji so se danes ob prvi obletnici spomnili žrtev rasističnega napada v mestu Hanau, v katerem je skrajni desničar ubil deset ljudi. Nemški predsednikje pozval Nemce, naj se združijo proti skrajnemu desničarstvu.Na spominski slovesnosti v mestu Hanau je izpostavil, da žalost in jeza ostajata ter da še niso bila odgovorjena vsa vprašanja, da pa jih kot predsednik države poziva, naj ne dovolijo, da bi jih to zlobno dejanje razdelilo. Slovesnosti je zaradi epidemije covida-19 prisostvovalo le okoli 50 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Smrtonosni pohod 43-letnega Nemca, ki je 19. februarja lani v šiša baru in kavarni v streljanju ubil devet ljudi tujega porekla, nato pa še svojo mamo in sebe, je pretresel Nemčijo in okrepil zaskrbljenost zaradi skrajno desničarskega nasilja. Pred smrtonosnim pohodom je na spletu objavil pamflete s skrajno desničarskimi in rasističnimi stališči ter teorijami zarote.Svojci žrtev opozarjajo, da leto dni po zločinu še vedno niso razjasnjene vse okoliščine in da ni zagotovil, da se kaj takega ne bo več ponovilo.Steinmeier je danes izpostavil, da je dolžnost države do javnosti, predvsem pa do svojcev žrtev, da vse razjasni. Priznal je, da so oblasti storile napake in dejal, da je zelo žalosten, ker država ni bila sposobna izpolniti obljube o zaščiti, varnosti in svobodi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Zunanji minister Heiko Maas je že v četrtek dejal, da ni mogoče reči, da napada ni bilo mogoče pričakovati glede na statistične podatke obveščevalnih služb. Ti kažejo, da v Nemčiji živi več kot 33.000 skrajnih desničarjev, od katerih jih je 13.000 pripravljeno uporabiti nasilje, je dodal.Preiskava še traja, a mnoga vprašanja so še vedno brez odgovorov, malo pa je tudi znanega o napadalcu. Živel je s starši v mestu Hanau. Bil je športni strelec in je zakonito posedoval več kosov orožja, a policiji ni bil znan. Znano je še, da so mu leta 2002 diagnosticirali panaroidno shizofrenijo in da je novembra 2019 vložil kazensko ovadbo proti obveščevalni organizaciji, ki da naj bi preko prisluškovanja »možganov ljudi« hotela nadzirati dogajanje v svetu, navaja AFP.Svojci žrtev so pred časom proti njegovemu 73-letnemu očetu vložili kazensko ovadbo, ker naj bi bil soodgovoren za njegove umore, poročajo lokalni mediji. Je pa 42 svojcev žrtev doslej prejelo skupno okoli 1,2 milijonov evrov odškodnine od zvezne vlade.Številne organizacije muslimanov in turške skupnosti po državi so ob današnji obletnici pozvale k odločnemu ukrepanju proti rasizmu in skrajnemu desničarstvu. Nemška kanclerkapa je pred obletnico v svojem tedenskem video sporočilu izpostavila, da sta rasizem in sovraštvo strup.