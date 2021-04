Številne žrtve poplav v Indoneziji in Vzhodnem Timorju

East Flores FOTO: Joy Christian/AFP

Na vzhodu Indonezije in v Vzhodnem Timorju so poplave in zemeljski plazovi zahtevali več kot 90 življenj, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Pred poplavami, ki jih je povzročil tropski ciklon Seroja, in plazovi je zbežalo na tisoče ljudi. Reševanje otežujejo slabe vremenske razmere in velike količine blata.Indonezijska agencija za upravljanje naravnih nesreč je sporočila, da je življenje izgubilo najmanj 70 ljudi, 70 pa jih še pogrešajo. Po napovedih se bo močno deževje nadaljevalo. Ciklon se še krepi, a se pomika proti zahodni obali Avstralije.V občini East Flores so zemeljski plazovi odnašali hiše, mostove in ceste. Močni valovi reševalcem preprečujejo dostop do najbolj prizadetih območij. Na otoku Lembata so hudourniki blata dele vasi s pobočij odnesli na obalo. Številni prebivalci so se pred poplavami in plazovi zatekli v začasna zatočišča.Najmanj 21 ljudi je umrlo v Vzhodnem Timorju, so sporočile oblasti te otoške države. Poplave so številne žrtve terjale v prestolnici Dili. Evakuirali so okoli 2500 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.