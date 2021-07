Britanska znanstvenica kritična do nemških oblasti zaradi poplav

Število mrtvih v poplavah v Nemčiji znova naraslo

Prizor iz Bad Muenstereifla. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters



Za prihodnje dni boljša vremenska napoved

Kopač nalaga smeti, zbrane s poplavljenih območij, na odlagališču v kraju Rochefort v Belgiji, ki so ga tudi prizadele poplave. FOTO: John Thys/AFP

Britanska znanstvenicaz univerze Reading je v nedeljo očitala nemškim oblastem resne pomanjkljivosti pri opozarjanju pred poplavami. Po njenem so obstajala jasna opozorila evropskega poplavnega opozorilnega sistema (EFAS) že nekaj dni pred poplavami, a teh niso posredovali prebivalcem, je povedala za britanski tednik Sunday Times.Raziskovalka je sodelovala pri izgradnji EFAS, ki so ga ustanovili po poplavah Labe in Donave leta 2002. S pomočjo meteoroloških in hidroloških podatkov ter računalniških modelov predvidijo morebitne poplave. Namen sistema je zagotoviti dodaten čas, da se bolje zavaruje prebivalstvo.Po podatkih programa Copernicus so prva opozorila pristojnim oblastem posredovali že 10. julija, do srede prejšnji teden pa so poslali nadaljnjih več kot 25 opozoril s posodobljenimi napovedmi za posamezne regije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nemčija se je s hujšim naraščanjem vode soočala od sredine prejšnjega tedna, v četrtek pa so zabeležili tudi prve smrtne žrtve.Hannah Cloke je ocenila, da je bilo, čeprav je težko točno napovedati, na voljo dovolj časa, da bi posvarili večje skupnosti in se pripravili na morebitno evakuacijo. Ljudi bi morali opozoriti, je poudarila.Kot je dodala, pa napovedi z računalniškimi modeli nimajo velikega učinka, če ljudje ne vedo, kako morajo ravnati v primeru poplav.Nemška vlada se je danes sicer zavezala, da bo izboljšala sistem opozarjanja. Tiskovna predstavnica vladeje ocenila, da je nacionalni sistem opozarjanja Nina deloval, a priznala, da so nujne izboljšave. Predsednik nemške civilne zaščitepa se je zavzel za vnovično namestitev opozorilnih sistemov v krajih.Število ljudi, ki so umrli v nedavnih uničujočih poplavah na zahodu Nemčije, je znova naraslo. Samo v okraju Ahrweiler v zvezni deželi Porenje-Pfalško jih je po zadnjih podatkih umrlo 117, vsaj 749 je ranjenih, mnoge še pogrešajo, je sporočila policija v Koblenzu. Skupno število mrtvih v Nemčiji je tako naraslo na okoli 165.Na obisku v najbolj prizadeti regiji je danes nemški notranji ministerki bo med drugim obiskal bolnišnico v Ahrweilerju. Pred njim se je na območju v nedeljo mudila nemška kanclerkain obljubila zvezno pomoč pri obnovi.Seehofer ima na programu sicer tudi obisk reševalcev pri velikem jezu Steinbach pri kraju Euskirchen v Severnem Porenju - Vestfaliji. Že nekaj dni namreč grozi, da bo jez zaradi preobilice vode popustil. Medtem so se že pojavile govorice, češ da je jez popustil, a so lokalni gasilci to zanikali in pojasnili, da so za zdaj našli le razpoke. So pa preventivno že evakuirali kraja Swisttal in Rheinbach, ki se nahajata tik pod jezom na meji s Porenje-Pfalškim.V Severnem Porenju - Vestafliji so sicer poplave po zadnjih podatkih po različnih navedbah terjale 46 ali 47 življenj, na Bavarskem eno, čez mejo v Belgiji pa 30 ali 31.Je pa po poročanju nemške tiskovne agencije DPA po dolgem času končno boljša vremenska napoved za Nemčijo. Za začetek tedna obeta namreč le redke deževne kaplje v severni polovici države, medtem ko naj bi v južni polovici posamezne nevihte popoldne morda prizadele le območje južno od Donave na Bavarskem.