Število žrtev spopadov med Kirgizistanom in Tadžikistanom narašča

V spopadih na območjih ob meji med nekdanjima sovjetskima republikama Tadžikistanom in Kirgizistanom je bilo po zadnjih informacijah ubitih okoli 30 ljudi, več deset je ranjenih. Čeprav sta strani v petek dosegli dogovor o prekinitvi ognja, so se spopadi nadaljevali, za kar državi krivita ena drugo.

Kirgizistansko ministrstvo za zdravje je v petek zvečer sporočilo, da so v regiji Batken na jugozahodu države doslej našteli že 24 trupel, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Davi so sporočili še, da je bilo ranjenih več kot sto ljudi. Tadžikistan novejših informacij o žrtvah spopadov uradno ni objavil, neuradno pa naj bi bilo samo v petek ubitih vsaj sedem ljudi.

Ruska tiskovna agencija Tass danes poroča, da je Kirgizistan v omenjeni regiji Batken razglasil izredne razmere. Poleg tega so oblasti z nemirnega območja evakuirale že okoli 136.000 ljudi.

Tadžikistanska vlada je medtem, sklicujoč se na informacije svoje mejne straže, kirgizistanske sile davi znova obtožila, da krepijo svoje položaje ob meji in da so obstreljevale več vasi na območju blizu meje. Očitki o napadih na civilne tarče in nadaljnjem kopičenju težkega orožja ob meji še naprej prihajajo tudi z nasprotne strani.

Ta poročila sledijo ne le v petek doseženemu dogovoru o prekinitvi ognja, pač pa tudi petkovemu srečanju predsednikov teh dveh srednjeazijskih republik ob robu vrha voditeljev Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v uzbekistanskem Samarkandu.

Kirgizistanski voditelj Sadir Džaparov in njegov tadžikistanski kolega Emomali Rahmon sta na srečanju poudarila, da je vse spore potrebno reševati po politični in diplomatski poti.

Danes ponoči sta se nato sestala še poveljnika kirgizistanskih in tadžikistanskih obmejnih sil, ki sta se dogovorila, da bosta skušala preprečiti nadaljnje provokacije in obstreljevanje. Zatem so se razmere malce umirile, a ostajajo napete.

Več desetletij trajajoči obmejni spor med nekdanjima sovjetskima republikama se je znova zaostril v sredo, ko je prišlo do spopadov, ki so terjali žrtve na obeh straneh.

Kot navaja AFP, je približno polovica 970-kilometrske meje med državama predmet spora. Do najhujše zaostritve ozemeljskega spora je prišlo lani, ko je v spopadih umrlo 50 ljudi, še mnogo več pa jih je bilo primorano zapustiti svoje domove.