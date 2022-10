Štirje alpinisti mrtvi, 26 pogrešanih po plazu v Himalaji

V plazu v indijski Himalaji so danes umrli najmanj štirje ljudje, še 26 pa je pogrešanih, saj slabo vreme ovira reševalne akcije, so sporočili iz indijskega organa za odzivanje na nesreče. Nesreča se je po poročanju medijev zgodila na približno 4880 metrih nadmorske višine v severni indijski zvezni državi Uttarakhand.

»Plaz je zasul 42 ljudi, od katerih so štirje potrjeno mrtvi ... Dvanajst ljudi je bilo rešenih,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala Ridhim Aggarwal iz državnih sil za odzivanje na nesreče. Dodala je, da so bile reševalne akcije ob mraku prekinjene zaradi močnega sneženja.

Pred tem je pojasnila, da je skupina alpinistov obtičala v ledeniški razpoki, potem ko je plaz okoli 8.45 po lokalnem času zasul 5670 metrov visoko goro Draupadi ka Danda-II.

Iz Nehrujevega alpinističnega inštituta so sporočili, da je bilo v skupini 34 njihovih tečajnikov in sedem inštruktorjev. Referent inštituta Vishal Ranjan je potrdil tako štiri smrtne žrtve kot tudi, da je bila reševalna akcija začasno ustavljena zaradi močnega dežja in sneženja.

»V regijo smo poslali dva helikopterja letalskih sil, tretji pa je zaradi slabega vremena za zdaj v pripravljenosti,« je za AFP povedal višji uradnik za obvladovanje nesreč Devendra Singh Patwal.

Indijski obrambni minister Rajnath Singh je na Twitterju izrazil obžalovanje zaradi smrti alpinistov.