Stotisoči na ulicah; Steinmeier pozval k zvezi vseh demokratov

Po Nemčiji je ta konec tedna proti skrajni desnici in rasizmu protestiralo na sto tisoče ljudi in tudi v prihodnjih dneh so napovedani novi protesti. Predsednik države Frank-Walter Steimeier se je v video nagovoru zahvalil ljudem, da so za demokracijo šli na ulice in pozval z zvezi vseh demokratk in demokratov. Pritisk na kanclerja Olafa Scholza pa medtem močno narašča.