Kdo bo duha fašizma spravil nazaj v stekleničko

Alternativa za Nemčijo, ta skrajno desna stranka, ki ima komaj deset let, se je v kratkem času povzpela na drugo mesto med nemškimi strankami. Nagovarja vse večji delež volivcev, ne samo na vzhodu, kjer je že zdavnaj najmočnejša stranka, ampak tudi na zahodu. Napovedi Niklasa Franka, sina na nürnberških procesih na smrt obsojenega nacista Hansa Franka za Delo izpred štirih let o tem, da bo stranka prepričala tudi volivce na zahodu države, se uresničujejo. Nemci nikoli niso razčistili z nacistično zgodovino, niti se niso otresli ideje, da so nekaj več.

Po razkritju spornega srečanja skrajnih desničarjev na temo izgona vseh prebivalcev Nemčije z migracijskimi koreninami iz države, sta se politika in civilna družba začeli prebujati. Vrstijo se množični protesti, politiki drug za drugim obsojajo fašizem in napovedujejo boj proti skrajni desnici. A veliko vprašanje je, če bo to dovolj za ustavitev vzpona skrajno desne AfD in spremembo političnega diskurza, v katerem se je lestvica sprejemljivega močno spustila. Tudi zahvaljujoč politiki CDU, ki je napačno presodila, da ji bo koketiranje s stališči AfD vrnilo glasove volivcev, ki so odšli k AfD. Koalicije sredinskih strank v obrambo demokraciji ni na vidiku.