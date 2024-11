Republikanske kongresnice s transspolno kolegico ne želijo deliti stranišča

Eden pomembnih razlogov za poraz demokratske stranke na letošnjih predsedniških volitvah je bilo poudarjanje spolnih identitet v šolah in drugje, delawarski volivci pa so vendarle izvolili prvo transspolno kongresnico. Zaradi Sarah McBride se je na washingtonskem Kapitolskem griču že razvnel hud prepir, saj vrsta republikanskih kongresnic z njo noče deliti stranišč.

»Če si biološki moški, ne bi smel biti v ženskih straniščih,« je južnokarolinska republikanka Nancy Mace predlagala resolucijo, ki zahteva uporabo stranišč v skladu z biološkim spolom. »Če ima nekdo penis in je v ženskih garderobah, to ni v redu!« Nancy Maze je bila sama žrtev posilstva in pravi, da se zaveda, kako ranljive so ženske v intimnih prostorih. »Absolutno stoodstotno bom napoti moškemu, ki hoče biti v ženskih straniščih in garderobah, na vsakem koraku se bom bojevala z njim.«

Južnokarolinska kongresnica Nancy Mace zahteva resolucijo s prepovedjo obiskovanja ženskih stranišlč za biološke moške. Foto: Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

Demokratski kongresnici Alexandria Ocasio-Cortez in Becca Balint nasprotno verjameta, da gre za kruto ustrahovanje in da nihče ne spremeni spola brez resničnega trpljenja v ozadju. Slišati je tudi predloge, da se McBridova na Kapitolskem griču zagotovi po spolu nevtralno stranišče, če noče uporabljati moških. Republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je ocenil, da se kongres še nikoli ni soočal s takšnim vprašanjem in napovedal poglobljen premislek.

S spolnimi identitetami oziroma njihovim spreminjanjem se je ubadal eden najbolj vplivnih političnih oglasov letošnje predvolilne kampanje. V taboru zmagovalca Donalda Trumpa so nekdanjo izjavo demokratske nasprotnice Kamale Harris, da bo operacije za spremembo spola omogočila tudi zapornikom, opremili s svojo: »Kamala je za one/njih, predsednik Trump je za vas.«

Drugi politični oglas je obsojal demokratsko zavzemanje za biološke moške v ženskem športu in je po navedbah New York Timesa Trumpu prinesel 2,7 odstotka volivcev. Za sedemdeset odstotkov vseh je bilo nasprotovanje takšni politiki pomembno in celo demokratski predstavnik Seth Moulton je izjavil, da noče videti svojih hčerk igrati šport z biološkimi moškimi.

Republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson ne ve, kaj storiti. Foto: Andrew Harnik Getty Images Via Afp

S tem je požel veliko neodobravanje v svoji stranki. Mnogi Američani sočustvujejo z mladimi moškimi, ki se ne počutijo dobro v svojih telesih in hočejo spremeniti spol, vidijo pa tudi, kako zaradi svoje biološko večje moči obračunavajo z ženskim športom. Poleg tega v Evropi operacije in druge zdravstvene ukrepe za spremembo spola med mladimi vse bolj omejujejo, saj nekatere raziskave kažejo, da se mnogi soočajo s številnimi drugimi psihološkimi težavami.

Britanska raziskava, ki jo je vodila dr. Hillary Cass, je obsodila prehitro spreminjanje spola brez upoštevanja drugih dejavnikov ter pred daljnosežnimi fizičnimi spremembami predlagala obsežno psihološko obravnavo. V ZDA se temu pridružuje še strah pred tožbami razočaranih mladih, mnenja pa so deljena po ideoloških in političnih ločnicah. Ducat republikansko vodenih zveznih držav je že prepovedal ali zelo omejil takšne posege pri mladih, več demokratsko vodenih se zavzema za njihovo pravico živeti v telesih, v kakršnih se počutijo.