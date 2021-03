Streljanje v Koloradu zahtevalo deset življenj

V strelskem napadu v mestu Boulder blizu Denverja v ameriški zvezni državi Kolorado je včeraj izgubilo življenje deset ljudi. Napadalec je popoldne po lokalnem času streljal v trgovini verige King Soopers. Ubit je bil tudi 51-letni policist, ki je med prvimi prispel na kraj dogodka.Več informacij o napadalcu ni znanih, je pa iz dostopnih posnetkov razvidno, da policisti vklenjeno osebo vodijo s kraja dogodka. Osumljena oseba je po besedah vodje boulderske policijev priporu. Policija še preiskuje motiv za smrtonosni napad, ki je drugi v ZDA v tednu dni. Prejšnji teden je na območju Atlante napadalec v masažnih salonih ubil osem oseb Mesto Boulder leži severozahodno od koloradske prestolnice Denver. V zvezni državi Kolorado sta se v letih 1999 in 2012 zgodila strelska pohoda, ki sta zahtevala več kot deset življenj, piše tiskovna agencija Reuters. V napadu, ki se je leta 2012 zgodil v kinematografu v denverskem predmestju Aurora, je napadalec ubil 12 oseb in jih ranil 70. Leta 1999 pa sta napadalca na srednji šoli Columbine blizu kraja Littleton v odmevnem napadu ubila 12 dijakov in učitelja ter sodila še sebi.