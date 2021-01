Sulavezi stresel potres magnitude 6,2, umrlo je najmanj 34 ljudi

FOTO: Firdaus/AFP

Indonezijski otok Sulavezi je zjutraj stresel uničujoč potres. Poročajo o številnih smrtnih žrtvah in ranjenih. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na indonezijsko oblast, je potres magnitude 6,2 poškodoval veliko objektov. Med zrušenimi zgradbami je tudi bolnišnica v mestu Mamuju s približno 110.000 prebivalci v provinci Zahodni Sulavezi.Potres se je zgodil ob pol dveh zjutraj. Epicenter je bil nekaj kilometrov od Mamuja v globini deset kilometrov. Med prestrašenimi prebivalci otoka je zavladala panika, saj jih je pred dvema letoma in pol prizadel potres magnitude 7,5, ki mu je sledil tudi cunami. Umrlo ali pogrešanih je bilo več kot 4300 ljudi.»Po najnovejših informacijah, ki jih imamo, je v mestu Mamuju umrlo 26 ljudi,« je danes potrdil vodja lokalne agencije za nesreče. Dodal je, da bo število žrtev lahko še višje. »Veliko mrtvih je pokopanih pod ruševinami,« je še povedal.Meteorologi so posvarili domačine, da bi lahko sledilo več popotresnih sunkov in da se je treba zaradi nevarnosti cunamija izogibati obale.Z nacionalne agencije za katastrofe so sporočili, da je na območju južno od Mamujuja umrlo še najmanj osem ljudi, kar pomeni, da so doslej skupno potrdili 34 smrtnih žrtev.