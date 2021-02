Švedska se vedno bolj zgleduje po Evropi

Množično ohranjanje varne razdalje na smučišču v Åreju. Foto: Pontus Lundahl/Reuters



Kot drugod po celini

Nakupovalno središče Granbystaden v mestu Uppsala kljub virusu ni zaprlo vrat. Foto: Henrik Montgomery/Reuters

Napoved švedske vlade, da bi lahko ­zaradi nevarnosti tretjega vala okužb v kratkem zaprla nenujne trgovine, ­fitnese, restavracije in frizerske salone, ne bi bila nič posebnega, če bi se skandinavska država za podoben korak odločila tudi med prvim in drugim valom, a namesto tega je vztrajala pri bolj liberalni obliki spopadanja z virusom. Zdaj uvaja pristop, ki bo v najboljšem primeru videti kot nadgradnja dosedanjega, v najslabšem pa kot priznanje, da je bila njena kontroverzna ­strategija napačna.Država, kakor je znano, od izbruha pandemije covida-19 še ni uvedla ukrepov, primerljivih s polno oziroma delno ustavitvijo javnega življenja, ki so v večini evropskih držav splošno sprejet odgovor na nevarnost širjenja okužb. Eden od vzrokov za to je bil v odsotnosti zakonske oziroma ustavne podlage za njihovo uveljavitev.Od prejšnjega meseca, ko je švedski parlament potrdil nov »pandemični« zakon, ta omogoča vladi, da v primeru nevarnosti ustavi izvajanje nenujnih storitev ter javnega prometa, vsakogar, ki krši ukrepe, pa kaznuje z globo – to ni več ovira. »Lockdown« je tako postal sprejemljiva oblika spopadanja z virusom tudi v državi, ki ga je od začetka pandemije kategorično zavračala kot pretiran ukrep.Ob potrditvi zakona je švedski premieropozoril, da bo vlada kakršnekoli odločitve v zvezi z zapiranjem podjetij sprejela zelo pazljivo. In res: mesec dni zatem ukrepi, ki jih zakon omogoča, še niso bili uveljavljeni, k čemur je najbolj prispevalo padanje števila okužb. Toda strah, da je pred vrati tretji val, bi lahko oblast kmalu prisilil v preizkus svoje nove pristojnosti.Vlada je ta teden sprejela predlog posebnega dekreta, ki je najbolj jasen korak k uvedbi prvega švedskega zaprtja javnega življenja do zdaj. Če bodo okužbe spet opazno narasle, »bo morda treba ustaviti dele švedske družbe«, je ob predstavitvi predloga napovedala ministrica za zdravje. Vlada bi rada bila na to pripravljena. Šele s potrditvijo predloga – ta je zdaj v usklajevanju – bo namreč lahko ukrepe, ki jih omogoča pandemični zakon, tudi uresničila.Transformacija švedskega načina spopadanja z virusom poteka počasi, toda očitno je, da je visokorazvito gospodarstvo, ki ima več kot deset milijonov prebivalcev, čedalje bolj podobno drugim državam v načinu omejevanja širjenja okužb. Na Švedskem so v zadnjih tednih sprejeli omejitve, ki so po Evropi že povsem normalne: trgovine, fitnesi in javna kopališča so morali, denimo, omejiti število obiskovalcev glede na svojo velikost. Vlada je uvedla tudi omejitve zasebnih druženj – na največ osem ljudi, je ­poročal Reuters.Zaostritev ukrepov bi lahko mnogi razumeli kot priznanje, da je bil pristop, za katerega se je Švedska odločila na začetku pandemije, napačen. Kritiki so opozorili, da jo je država, v kateri so do zdaj potrdili več kot 627.000 okužb in 12.600 smrti zaradi covida-19, odnesla veliko slabše kot njene skandinavske sosede. Protiargument temu je razširitev primerjav na svetovno raven, iz katere je razvidno, da se je pri številu potrjenih smrti na milijon prebivalcev slabše od Švedske odrezalo kar 22 držav, tudi Francija, Hrvaška, Madžarska, Italija in Slovenija.