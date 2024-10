Svet po napadu Irana na Izrael zaskrbljen

Generalni sekretar ZN Antonio Gutteres je danes kmalu po napadu Irana na Izrael obsodil širjenje konflikta na Bližnjem vzhodu. Izrael je obljubil, da se bo nanj odzval. Predsednik ZDA Joe Biden je ameriški vojski ukazal, naj pomaga pri obrambi Izraela. Mnogi v Libanonu in Gazi so napade, ki jih je Hamas označil kot junaške, proslavljali.

»To se mora končati. Nujno potrebujemo prekinitev ognja,« je Gutteres zapisal na omrežju X. Izrael je medtem obljubil, da se bo na napad Irana odzval. »Ta napad bo imel posledice. Imamo načrte in ukrepali bomo na kraju in ob času, ki ju bomo določili,« je dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari.

Predsednik ZDA Joe Biden je kmalu po začetku napada ameriški vojski ukazal, naj pomaga pri obrambi Izraela in sestreli iranske rakete, usmerjene proti Izraelu, je sporočila Bela hiša. Kot je pozneje povedal ameriški uradnik, je ameriška vojska prestregla več raket.

V Libanonu in Gazi so mnogi proslavljali napade Irana. Nad Bejrutom je bil viden ognjemet, v Gazi pa so se mnogi veselili, ob sklicevanju na priče poroča tiskovna agencija Reuters. V Gazi vladajoče islamistično gibanje Hamas je napad pozdravilo in ga označilo za junaškega.

Iranske napade je obsodila tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in od Teherana zahtevala, naj nemudoma preneha z napadi, češ da ti vodijo regijo proti prepadu. Francoski premier Michel Barnier pa je izrazil zaskrbljenost zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran je danes po navedbah izraelske vojske izstrelil okoli 200 raket proti Izraelu. Groženj iz Irana je sicer za zdaj konec, celoten obseg škode in žrtev napadov še ni znan.

Kot je pojasnila iranska revolucionarna garda, je bil raketni napad odgovor na uboje vodje šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije in iranskega generala Abasa Nilforušana. Prav tako je zagrozila, da bo Teheran znova napadel Izrael, če se bo ta odzval na njihov napad.

Iranska misija pri ZN pa je napade označila kot »zakonit, racionalen in legitimen odgovor«.