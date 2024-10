Izraelska vojska začela kopensko ofenzivo v Libanonu

Izraelska vojska (IDF) je zgodaj zjutraj sporočila, da je začela omejeno in lokalizirano operacijo proti ciljem Hezbolaha na jugu Libanona, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Izraelske obrambne sile so začele usmerjene kopenske napade na podlagi natančnih obveščevalnih podatkov. Ti cilji se nahajajo v vaseh blizu meje in predstavljajo neposredno grožnjo skupnostim na severu Izraela. Vojska deluje po metodičnem načrtu, za katerega se je pripravljala v zadnjih mesecih,« dpa prenaša objavo IDF na mediju X, v kateri so med drugim dodali še, da to počnejo ob podpori zračnih sil in topništva.

Pred tem je Izrael v ponedeljek razglasil zaprto vojaško območje za več območij ob meji z Libanonom. Libanonska vojska, ki je manjša od Hezbolaha, je medtem umaknila svoje enote stran od meje, poroča AFP.

O spopadih s sovražnikom poroča tudi Hezbolah, navaja tiskovna agencija AFP, ki dodaja, da je Izrael, po besedah libanonskega varnostnega uradnika poleg napadov na obmejne vasi izvedel tudi najmanj šest napadov na južni Bejrut. Pred tem je Izrael prebivalce opozoril, naj se umaknejo iz treh okrožij južnega Bejruta.

Poleg tega so napadli še begunsko taborišče blizu mesta Sidon južno od libanonske prestolnice, kjer naj bi bila tarča družina poveljnika libanonske veje oboroženega krila palestinskega gibanja Fatah, ter v sirski prestolnici Damask, od koder poročajo o najmanj treh ubitih in devetih ranjenih civilistih.

Požar po izraelskem napadu na jug Libanona, kot ga je bilo videti s severa Izraela FOTO: Jalaa Marey/AFP

ZDA znova podprle Izrael

Mednarodna skupnost poziva k umiritvi spopadov ob nenehnih izraelskih napadih in povračilnih ukrepih Hezbolaha, vendar sta obe strani prizadevanja za prekinitev ognja doslej zavrnili. ZDA, ki so sprva nasprotovale kopenski ofenzivi, so to, tj. »izraelsko uničenje napadalne infrastrukture« Hezbolaha, naposled podprle. Ali kot je na omrežju X sporočil ameriški zunanji minister Lloyd Austin: z izraelskim kolegom sta se »strinjala o potrebi po odstranitvi napadalne infrastrukture ob meji, da libanonski Hezbolah ne bo mogel izvesti napadov na severne skupnosti Izraela v slogu 7. oktobra«.

Austin je ob tem posvaril Iran pred »resnimi posledicami«, če bi v odgovor na izraelske napade na gibanje Hezbolah neposredno napadel Izrael »Združene države so dobro pripravljene za obrambo ameriškega osebja, partnerjev in zaveznikov pred grožnjami Irana in terorističnih organizacij, ki jih podpira Iran,« je sporočil.

Izrael je tako ob podpori ZDA znova prezrl poziv k prekinitvi ognja in deeskalaciji razmer, ki so ga po ponedeljkovem neformalnem srečanju izrazili zunanji ministri EU, pred tem pa tudi nekateri drugi svetovni voditelji in generalni sekretar Združenih narodov.

V obeh državah na tisoče razseljenih

Cilje v Libanonu napadajo, da bi povzročili umik Hezbolaha z juga Libanona oz. severno od reke Litani, da bi se lahko desettisoči prebivalcev s severa Izraela vrnili domov potem ko so bili prisiljeni svoje domove zapustiti zaradi Hezbolahovega obstreljevanja od 8. oktobra lani naprej.

Izraelski napadi na Libanon, ki so se okrepili pred tednom dni in zahtevali že več sto življenj, sicer povzročajo evakuacijo in razseljevanje libanonskega prebivalstva. Po podatkih ZN je znotraj države razseljenih več kot 200.000 ljudi, še več kot 100.000 pa jih je pobegnilo v sosednjo Sirijo. Libanonski premier Nidžab Mikati pa je dejal, da je razseljenih milijon. Ob začetku izraelskih kopenskih operacij je medtem več držav, vključno s Kanado in Veliko Britanijo, danes začelo organizirati evakuacijske lete iz Libanona za svoje državljane.