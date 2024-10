Amnesty International proti pristanku ladje z razstrelivom za Izrael

Organizacija Amnesty International (AI) opozarja Slovenijo in Črno Goro, da ne smeta omogočiti pristanka ladje MV Kathrin, na krovu katere naj bi bilo razstrelivo za Izrael. Tovor bi lahko prispeval k izvajanju vojnih zločinov, so povedali danes na novinarski konferenci v Kopru. Portugalsko so pozvali, naj z ladje odstrani svojo zastavo.

Kot je spomnila direktorica Amnesty International Slovenija Nataša Posel, je slovenski premier Robert Golob v petek svoj govor v Generalni skupščini ZN končal s pozivom h končanju vojne v Gazi. V imenu organizacije za zaščito človekovih pravic ga je pozvala, naj ustavi ladjo, ki domnevno prevaža orožje za Izrael.

Kot pojasnjujejo v AI, je ladja Kathrin tovor vkrcala 21. julija v vietnamskem pristanišču Hai Phong, izjave iz kabineta slovenskega premierja in portugalskega zunanjega ministra nakazujejo, da je namenjena v Črno goro ter v Koper, kjer bo izkrcala tovor. Kako naj bi eksploziv nato prišel v Izrael, ni znano, so dejali.

Po podatkih s spletnih strani, ki objavljajo zemljevide z avtomatskimi informacijami o položaju ladij AIS, je ladja Kathrin trenutno v južnem delu Jadranskega morja.

Ladja je imela 24. avgusta v načrtu postanek v Namibiji, vendar so ji tamkajšnje oblasti preklicale dovoljenje za pristanek. Posebna poročevalka ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese je 31. avgusta na omrežju X zapisala, da naj bi bilo razstrelivo v osmih kontejnerjih na krovu ladje ključni sestavni del letalskih bomb in izstrelkov, ki jih Izrael uporablja proti Palestincem. Države je pozvala, naj ladji preprečijo zasidranje.

Uprava za pomorstvo ne bo prepovedala vplutja Če bo ladja MV Kathrin najavila prihod, ji tega ne bodo prepovedali, so danes za STA sporočili z uprave za pomorstvo. Ob tem so pojasnili, da je za tovor, ki po prepričanju aktivističnih organizacij vključuje razstrelivo za Izrael, pristojna carinska služba, v primeru vojaškega tovora pa obrambno ministrstvo. Po navedbah uprave za pomorstvo je najava prihoda ladje MV Kathrin, ki se trenutno nahaja v južnem delu Jadranskega morja, v pripravi. »Če bo ladja najavila prihod, ji bomo, skladno z našimi pooblastili, dovolili vplutje, saj je uprava za pomorstvo pristojna za varnost pomorskega prometa. Dokler ladja izkazuje vse veljavne certifikate, ki to zagotavljajo in spoštuje druge pomorske predpise, vplutja ne bomo prepovedali,« so sporočili.

V AI ob tem poudarjajo, da tudi sicer mednarodno humanitarno pravo vsem državam prepoveduje transfer orožja stranem v oboroženem konfliktu, kjer obstaja jasno tveganje, da bi to prispevalo k zagrešitvi vojnih zločinov ali drugih hudih kršitev.

Po besedah direktorice Posel je AI dokumentirala obširne dokaze o vojnih zločinih, storjenih s strani vseh vključenih v konflikt v Izraelu in na zasedenem palestinskem ozemlju. Zato organizacija poziva k takojšnjemu embargu na orožje za Izrael in palestinske oborožene skupine v Gazi.

V AI opozarjajo še, da so Črna gora, Slovenija in Portugalska kot pogodbenice pogodbe o nadzoru trgovine z orožjem zavezane k vzpostavitvi najvišjih možnih skupnih mednarodnih standardov za reguliranje mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem, da bi se tako zmanjšalo trpljenje ljudi.

Po besedah Taje Premk ima slovenska vlada še vedno možnost, da sledi vzoru namibijskih oblasti, ki so ladji preprečile vplutje. »Ne želimo biti del te krvave morije. Ne želimo, da so tudi slovenske roke krvave. Naredite, kar je prav, in ustavite vlado z orožjem,« je pozvala ob zaključku novinarske konference v Kopru.

Pozivu se je danes pridružilo tudi Gibanje za pravice Palestincev, ki je že prej pozivalo pristojne, naj ne odobrijo vplutja omenjeni ladji. »Slovenske oblasti lahko - tako kot so to naredile namibijske - in so dolžne preprečiti, da bi tovor z ladje MV Kathrin, namenjen v Izrael, prišel tja prek Slovenije,« so zapisali aktivisti v sporočilu za javnost.

»Udarjanje po govorniškem podiju ob zahtevah po končanju izraelskih mednarodnih hudodelstev je brez pomena, če Slovenija ob tem pomaga, da se udari izraelskih bomb nadaljujejo,« so še dodali in se tako obregnili ob pozive premierja Goloba izraelskemu kolegu Benjaminu Netanjahuju na nedavnem zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku.