Svet se je začel, še preden so se pojavili mobilni telefoni

»Spoštujte svoje starše. Oni so šole končali brez googla.« To je sodoben izrek, katerega avtor bi lahko bil vsak od nas, staršev, katerih otroci na vsako vprašanje iščejo odgovor v mobilnem telefonu. To je opomnik za nove čase, ki so razjasnili nekatere uganke, hkrati pa pomešali velik del logike, tako da zdaj omahujejo med pravo in virtualno stvarnostjo, kot da nič več ne vedo, kje so v resnici doma.



In v tem vrtincu resnice in prevar so otroci te dni znova začeli hoditi v šole. Moj prijatelj je, ko je svojo sedemletno hčerko pripravljal na prvi šolski dan, deklico zaprosil, naj pogleda skozi okno, ali dežuje. »Google, what's the weather?« (Google, kakšno je vreme?) se je malčica v trenutku obrnila na svoj mobilnik.