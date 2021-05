Svet varuhov zavrnil tri predsedniške kandidate v Iranu

Trem najbolj znanim kandidatom na iranskih predsedniških volitvah 18. junija – nekdanjemu predsedniku Mahmudu Ahmadinedžadu , nekdanjemu predsedniku parlamenta ter glavnemu jedrskemu pogajalcuin podpredsedniku– je vplivni svet varuhov zavrnil kandidaturo, danes poročajo iranski mediji.O diskvalifikaciji treh dobro znanih imen je prva poročala ultrakonservativna iranska tiskovna agencija Fars. Seznam predsedniških kandidatov, ki so dobili zeleno luč sveta varuhov, mora biti sicer uradno objavljen do petka, ko se bo začela predvolilna kampanja.Notranje ministrstvo naj bi ga predvidoma objavilo v sredo ali četrtek, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zavrnjeni kandidati, ki so bili z odločitvijo sveta varuhov osebno seznanjeni, imajo do danes opolnoči možnost, da se na zavrnitev pritožijo.Iransko notranje ministrstvo je sicer do izteka roka za prijavo sredi maja registriralo 592 kandidatov za predsedniške volitve, med njimi 40 žensk.Iranski mediji so po objavi tega seznama napovedovali, da bo glavna bitka za predsedniški stolček najverjetneje potekala med konservativnim Laridžanijem, trenutno svetovalcem ajatole, in ultrakonservativnim predsednikom vrhovnega sodiščaA medtem ko se je Raisi uvrstil na Farsov »neuraden končni seznam« sedmih kandidatov, Laridžanija ni na njem. Na njem tudi ni Ahmadinedžada, kar je bilo pričakovano, niti Džahangirija, na katerega so svoje upe stavili reformisti.So pa na seznamu poleg Raisija nekdanji vodja Revolucionarne garde, generalmajor, ultrakonservativni nekdanji jedrski pogajalec, guverner centralne banke, reformistični nekdanji podpredsednikter ultrakonservativna poslancainSedanji zmerni predsednikpo dveh mandatih ne sme več kandidirati.