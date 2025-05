»Tukaj je Leon XIV jedel naše hot doge«

Galerija

V znameniti čikaški stojnici s hot dogi The Wieners Circle so praznovali izvolitev novega papeža z novim napisom v latinščini »On je tu jedel naše hot doge«. Znak je bil postavljen po tem, ko so izvedeli, da je bil kardinal Robert Prevost, ki se je rodil v Chicagu, imenovan za prvega ameriškega voditelja Katoliške cerkve. FOTO: Scott Olson/Afp