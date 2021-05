Svetlana Tihanovska: Nikakor nismo izgubljeni, ampak smo sredi težkega boja

V nadaljevanju preberite:

Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska je v Slovenijo dopotovala z enakimi načrti kot v Avstrijo in Italijo, ki ju je obiskala pred tem: predstavnike države je seznanila s potekom boja za uresničitev demokratičnih sprememb v Belorusiji, kjer se že vse od lanskega poletja odvija ena največjih političnih, družbenih in humanitarnih zgodb na stari celini.

Vaše življenje se je lani obrnilo na glavo. Če bi se lahko vrnili v čas pred avgustovskimi predsedniškimi volitvami, bi se še enkrat odločili za kandidaturo?

Zelo sem vesela, da se zgodovine ne da spreminjati in da se ne moremo vračati nazaj v preteklost. Če se ne bi tako odločila, ne bi videla spremenjenih Belorusov. Prejšnjo poletje ni bilo pomembno samo zame, ampak za naš narod. In kljub temu peklu, skozi katerega je Lukašenko popeljal Belorusijo, mislim, da ljudje ne obžaluje tistega, kar se je zgodilo.