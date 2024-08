Svetovalec Kremlja: Zahod sodeloval pri načrtovanju ukrajinskega vdora v Kursk

Pri načrtovanju operacije ukrajinskih sil v obmejni regiji Kursk so sodelovale tudi posebne službe Nata in Zahoda, je po navedbah ruskega časnika Izvestija izjavil svetovalec Kremlja Nikolaj Patrušev. S tem je zanikal trditve Bele hiše, da ZDA v operacijo niso vpletene, poroča britanski BBC.

»Pri načrtovanju operacije v regiji Kursk so sodelovale tudi posebne službe zveze Nato in Zahoda,« je besede Patruševa navedel ruski časnik. Svetovalec Kremlja je tako zanikal izjavo tiskovne predstavnice Bele hiše Karine Jean-Pierre, ki je pred dnevi zatrdila, da ZDA niso vpletene v ukrajinski vdor na rusko ozemlje.

»Brez njihovega sodelovanja in neposredne podpore si Kijev ne bi drznil vstopiti na rusko ozemlje,« je še ocenil Patrušev in dodal, da so prizadevanja Washingtona ustvarila pogoje, da Ukrajina izgubi suverenost in del svojega ozemlja, poroča agencija Reuters.

Ukrajinska vojska je danes na družbenih omrežjih objavila posnetke iz prvega dne vdora na rusko ozemlje, ko je napadla mejno kontrolno točko v bližini mesta Sudža v regiji Kursk. Prav v strateško pomembni Sudži, operativni točki za transport ruskega plina v Evropo, so sicer ukrajinske sile po prevzemu nadzora vzpostavile vojaško upravo.

Ukrajinske sile so na rusko ozemlje nepričakovano vdrle prejšnji teden, zaradi česar je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve v tri obmejne regije Kursk, Belgorod in Brjansk. Uvedla je tudi protiteroristične ukrepe in odredila več evakuacij iz omenjenih regij. Skupno naj bi z ogroženih območij premestili že okoli 200.000 ljudi.

Ukrajina naj bi sicer v regiji Kursk trenutno nadzorovala 82 naselij in 1150 kvadratnih kilometrov ozemlja.