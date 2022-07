Sydney pod vodo, oblasti pozivajo k evakuaciji

Veliki deli največjega avstralskega mesta Sydney so pod vodo, potem ko je območje prizadelo močno deževje in povzročilo hude poplave v nižje ležečih predelih. V nekaterih predmestjih je voda visoka celo meter in pol. Ker deževja še ni konec, oblasti ljudi pozivajo k nujni evakuaciji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po poročanju avstralskih medijev je na območju Sydneyja v prvih dneh tega meseca padlo že štirikrat več dežja, kot ga v povprečju pade skozi celoten julij. Dež naj ne bi ponehal še vsaj do ponedeljka. Meteorologi zato svarijo, da se bodo razmere še poslabšale in da utegne gladina vode narasti vsaj toliko kot marca, ko so Sydney prizadele res hude poplave.

Poplave v predmestju Camden. FOTO: Muhammad Farooq/AFP

Med drugim naj bi voda davi že prebila pomemben jez Warragamba. V vasi Menangle, kakih 70 kilometrov jugozahodno od Sydneyja, naj bi gladina reke dosegla že 16,5 metra, kar je le še malo pod dosedanjim rekordom 16,8 metra, zabeleženim aprila letos.

Oblasti so na tisoče prebivalcev Sydneyja, predvsem zahodnega dela mesta, tako pozvale k nujni evakuaciji. Kot je posvarila ministrica za izredne razmere zvezne države Novi Južni Wales Stephanie Cooke, gre za izredno situacijo življenjske ogroženosti.