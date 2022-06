Tabor pod Everestom bodo morali preseliti

V nadaljevanju preberite:

Bazni tabor pod najvišjim vrhom na svetu Mount Everest bo treba preseliti. Vasica šotorov in koč, ki jo med plezalno sezono uporablja tudi do 1500 gornikov naenkrat, je postavljena na robu velikega ledenika Khumbu in prisotnost številnih ljudi poleg globalnega segrevanja močno vpliva na njegovo čedalje hitrejše izginjanje.

Izkušnje nekaterih plezalcev, ki so v kratki plezalni sezoni osvojili streho sveta, so zaradi posledic taljenja ledenika v zadnjih letih vse prej kot prijetne.

Ledeniška podlaga, na kateri stoji tabor, veliko pogosteje kot v preteklosti poka in se premika, tako da se nekateri začasni prebivalci tabora lahko kar čez noč, med spanjem, znajdejo nad razpokami, v katere bi lahko kdo tudi padel. »Precej tvegano je, razpoke se pojavijo na hitro in zelo neprijeten občutek je, ko se zjutraj zbudiš in pod sabo najdeš kakšno, ki je prejšnji večer še ni bilo,« je za BBC povedal Col Kishor Adhikari, pripadnik nepalske vojske, ki med plezalno sezono skrbi za red v taboru.

Mnogi so v skrbeh tudi za naravno okolje na tem območju, ki se naglo spreminja, in to ne samo zaradi globalnega segrevanja. Zato je nepalska vlada prisluhnila tem opozorilom in razmišlja o preselitvi baznega tabora od dvesto do štiristo metrov nižje, na območje, kjer ledenika več ni.