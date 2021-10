08.02 Velika Britanija: Ukrepanje v začetkih pandemije največji zdravstveni zdrs

07.33 Na Tajsko z novembrom cepljeni turisti iz držav z nizkim tveganjem

07.00 Oškodovani potniki ne bodo dobili vrnjenega denarja

FOTO: Paul Hanna/Reuters

00.30 Posvetovalna skupina za cepljenje predlaga prednostno uporabo mRNK cepiv

Poročilo britanske vlade kaže, da Veliki Britaniji ni uspelo narediti veliko, da bi v začetku pandemije ustavila širjenje virusa, njihovo delovanje je bilo eden največjih zdravstvenih zdrsov, piše BBC. Pristop vlade, ki so ga podprli znanstveniki, naj bi poskušal obvladati situacijo in dejansko doseči kolektivno imunost s čredno okužbo. Ta odločitev pa je vodila v zamaknjen prvi lockdown, ki je terjal živjenja. V poročilu sicer pišejo, da se je vlada v nekaterih delih soočala tudi z uspehi, denimo pri programu cepljenja. Celoten pristop glede cepljenja – od raziskav do uvajanja – je poročilo opisalo kot eno najučinkovitejših pobud v zgodovini Združenega kraljevstva. Ugotovitve so podrobno opisane v dolgo pričakovanem poročilu Odbora za zdravje in socialno varstvo ter Odbora za znanost in tehnologijo, ki vsebuje poslance vseh strank.Tajska načrtuje, da se bo od 1. novembra ponovno odprla za cepljene turiste iz držav z nizkim tveganjem, je dejal premier in kot razlog navedel nujno potrebo po reševanju prizadetega gospodarstva, poroča britanski Guardian. Tajska je pred pandemijo privablja skoraj 40 milijonov obiskovalec na leto na svoje slikovite plaže in pestro nočno življenje, turizem pa predstavlja skoraj 20 odstotkov njenega nacionalnega dohodka. Prav omejitve potovanj, povezane s covidom-19, so pustile gospodarstvo v težavah, kar je prispevalo k najslabši uspešnosti v več kot 20 letih. Med deset držav z nizkim tveganjem med drugim spadajo Velika Britanija, ZDA, Kitajska, Nemčija in Singapur. »Ko bodo prispeli, bodo morali predložili negativen test na covid-19 … in ga ponoviti ob odhodu,« je v televizijskem nagovoru dejal premier – nato pa bodo lahko turisti svobodno potovali po državi.V Veliki Britaniji so po preiskavi odredili, da letalska prevoznika British Airways in irski nizkocenovni prevoznik Ryanair nista bila zavezana, da potnikom, kateri so bili odpovedani leti zaradi pandemije oz. ukrepov, vrneta denar, piše francoska tiskovna agencija AFP. Regulatorni organ za konkurenco in trge (CMA) je v svoji izjavi dodal, da so prenehali s preiskavo pri obeh prevoznikih, saj so ugotovili, da so zakoni napisano nejasno. »CMA je ugotovila, da zakon potnikom ne zagotavlja povsem jasne pravice o vračilu stroškov/denarja v teh nenavadnih okoliščinah, da bi lahko nadaljevali s preiskavo teh primerov.« Organ je junija začel s preiskavo, če sta omenjeni letalski družbi kršili zakon, saj nista vrnili stroškov za lete, katerih potniki se niso mogli udeležiti zaradi ukrepov. Vračilo denarja naj bi letalska prevoznika nudila samo v primeru, da sama odpovesta lete. »Ni pa jasno zapisano, ali je treba ljudem vrniti denar, če je njihov let potekal, a jim je bilo prepovedano leteti.«Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) priporoča prednostno uporabo mRNK cepiv pred vektorskimi, je na včerajšnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje, ki je dejal, da bodo sledili strokovnim priporočilom. Za mlajše od 30 let pa strokovna skupina predlaga uporabo cepiva Pfizer. Starostno mejo za priporočeni poživitveni odmerek so nekoliko spustili. Medtem ko so ga prej priporočali starejšim od 70 let, ga zdaj priporočajo starejšim od 65 let, kot drugod v Evropi.