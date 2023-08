Tako vroče je, da se ne da delati

V nadaljevanju preberite:

Koga v Sloveniji je že preblisnilo, da se novembra ne da delati, v Franciji pa se številni prav zdaj sprašujejo, koliko je lahko najvišja zunanja temperatura, da je človek poleti še opravilno sposoben. Je pri 40 stopinjah Celzija zmožen dati kaj od sebe? Ali bo zaradi podnebnih sprememb treba spremeniti delovno ­zakonodajo?

Krepki dve tretjini Francije, zlasti osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del, je zajel vročinski val. Te dni se ponoči temperature marsikje ne spustijo pod 20 do 22 stopinj Celzija, celo ne pod 23 do 25 stopinj, podnevi pa se v departmajih Drôme in Ardèche oziroma v dolini reke Rone, denimo, dvig­nejo celo prek 40, kar 42 stopinj Celzija. Je pri toliko stopinjah še mogoče delati na gradbišču, na primer, oziroma opravljati druge poklice na prostem, recimo v kmetijstvu?