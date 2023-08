Čas, da močne besede preidejo v dejanja

V nadaljevanju preberite:

Poletje se pregreva, francoska politika pa že ogreva za novi krog. Radikalno leva Nepokorna Francija, ki jo vodi v kratkem 72-letni Jean-Luc Mélenchon, bo prihodnji teden, od 23. do 27. avgusta, v Châteauneuf-sur-Isèru v departmaju Drôme pripravila poletni tabor. Toda tam naj se ne bi kazali politiki iz vrst vladajočega macronizma, četudi so vabljeni. Takšno navodilo Stéphana Séjournéja, generalnega sekretarja vladajoče stranke Renaissance (Prerod), so vsi dobili zato, ker so nekateri ministri med leve radikalneže politično nespodobno zašli lani.

Druženje z Nepokorno Francijo po Séjournéju ni zaželeno, saj ta, ekstremna, kakršna je, zavrača debato v narodni skupščini in nasploh, kolikor je mogoče, nagaja, provocira. Zakaj bi potem hodili debatirat z levičarskimi skrajneži v Drôme, če ti tega niso sposobni v hramu demokracije in vznemirjajo celo zmernejše zaveznike v koaliciji Nupes?