Tanzanija dobila prvo predsednico države

Poleg etiopske predsednice Sahle - Work Zewde , katere vloga pa je predvsem ceremonialna, je Hassanova trenutno edina ženska na čelu kake afriške države. Rodila se je na Zanzibarju, za njo pa je že več kot 20-letna politična kariera. Na lanskih volitvah jo je Magufuli izbral za svojo podpredsednico.

V Tanzaniji je danes prisegla prva predsednica v tej državi. 61-letnise je ta možnost odprla, potem ko je v sredo umrl dosedanji predsednikHassanova je danes prisegla na kratki slovesnosti v prestolnici Dar es Salaam z zavezo, da bo poštena ter bo spoštovala in branila ustavo Tanzanije. Prisegi so sledili pregled čet na vojaški paradi in topovske salve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V skladu z ustavo je vodenje države prevzela za preostanek Magufulijeva petletnega mandata, ki pa se izteče šele leta 2025. Magufuli je bil namreč za svoj drugi predsedniški mandat izvoljen na volitvah oktobra lani, ki so jih sicer zaznamovali očitki o nepravilnostih.Potem ko se predsednik že nekaj časa ni pojavljal v javnosti, je Hassanova v sredo sporočila, da je umrl zaradi težav s srcem. A opozicija trdi, da je v resnici umrl zaradi covida-19, kar naj bi bila »poetična pravica«. Pokojni predsednik je namreč v preteklosti zanikal obstoj novega koronavirusa in zavračal nošenje zaščitnih mask ter za spopadanje z virusom predlagal molitev.