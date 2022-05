Teflonski Rutte znova na preizkušnji

V nadaljevanju preberite:

Težave s tehnologijo so vsakdanji pojav tudi za prekaljene politike, kakršen je nizozemski premier Mark Rutte. Njegov dosedanji mobilni telefon, stara naprava finskega proizvajalca Nokia, se je znašel v središču medijske pozornosti, potem ko so novinarji ugotovili, da je dolgoletni predsednik vlade iz njega redno brisal tekstovna sporočila, menda vsakokrat, ko je v vgrajenem spominu zanje zmanjkalo prostora. »Nisem ravno ljubitelj pametnih telefonov,« je Rutte poskušal upravičiti donedavno uporabo stare nokie. In vendar ga to ni opralo obtožb, da je z brisanjem sporočil potencialno kršil veljavno zakonodajo o arhiviranju in transparentnosti političnih funkcionarjev.