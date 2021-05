Tehnološkim podjetjem spet omogočeno odstranjevanje zlorab

Pri Spletnem očesu so zadovoljni, a poudarjajo, da je za zdaj »dobljena bitka, ne pa tudi vojna«. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Ta sporazum bo tehnološkim podjetjem omogočil nadaljevanje kritičnega dela pri iskanju, poročanju in odstranjevanju spletnega spolnega izkoriščanja otrok v okviru parametrov nekaterih nadzornih zahtev. FOTO: Heinz-peter Bader/Reuters

Na Svetu EU so konec aprila dosegli začasni sporazum, po katerem bodo tehnološka podjetja lahko še naprej sodelovala pri iskanju, poročanju in odstranjevanju spletnega spolnega izkoriščanja otrok. Pri Spletnem očesu so zadovoljni, a poudarjajo, da je za zdaj »dobljena bitka, ne pa tudi vojna«.V zadnjih mesecih so organizacije za varnost otrok opozarjale na zaskrbljujoče stanje: veljavnost nove direktive EU o elektronski zasebnosti je namreč omejila možnosti tehnoloških podjetij za odkrivanje, poročanje in odstranjevanje gradiva s posnetki spolnih zlorab otrok na spletu, so spomnili pri Spletnem očesu. Direktiva je začela veljati kljub številnim opozorilom organizacij, da bodo zaradi njene uveljavitve trpeli otroci, so spomnili na Centru za varnejši internet Spletno oko.Zakonodajalci EU so 29. aprila sporočili, da so dosegli začasni sporazum, ki bo posredovan v sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu. Ta sporazum bo tehnološkim podjetjem omogočil nadaljevanje kritičnega dela pri iskanju, poročanju in odstranjevanju spletnega spolnega izkoriščanja otrok v okviru parametrov nekaterih nadzornih zahtev.Ta začasna rešitev je po mnenju Spletnega očesa prišla pozno in je »šele začetek dela, ki bo moralo biti opravljeno, da bi družba našla trajne rešitve za varnost otrok na spletu«. Za iskanje teh rešitev bo potrebno sodelovanje tehnoloških podjetij, organizacij, ki delujejo z namenom zaščite otrok, in zakonodajalcev.Pri Spletnem očesu izpostavljajo ugotovitve ameriškega Nacionalnega centra za zaščito pogrešanih in izkoriščanih otrok, da se je število poročil o spolnem izkoriščanju otrok, povezanih z EU, po 21. decembru 2020, ko so začeli veljati novi predpisi, zmanjšalo za 58 odstotkov.Pri nevladni organizaciji INHOPE, v njej so združene organizacije iz 42 držav vsega sveta, ki delujejo na področju boja proti spolnim zlorabam otrok, so analizirali milijon spletnih naslovov, ki so jih zaznali sodelavci v njihovi mreži telefonov za pomoč žrtvam. Kot izpostavljajo, je kar četrtina teh spletnih strani služila za širjenje posnetkov spletnih zlorab otrok.Francoski svetovalec za področje spletne varnosti in spletnega kriminalaje v objavi na Linkedinu opozoril, da so prave številke bistveno višje, saj je temni splet poln fotografij in videoposnetkov spolnih zlorab otrok, velik delež tovrstnega materiala pa se preko spleta ne izmenjuje javno, temveč preko zasebnih povezav, ki jih je težje zaznati.Pri Spletnem očesu in tudi drugih sorodnih organizacijah po Evropi so vse od začetka sprejemanja direktive EU o elektronski zasebnosti opozarjali na negativne učinke, ki jih bo imela njena uveljavitev. Tehnološka podjetja so namreč vrsto let na svojih strežnikih samodejno zaznavala gradiva s spolnimi zlorabami otrok, ne da bi s tem kršila pravico do zasebnosti uporabnikov. Tovrstno delovanje pa je izjemnega pomena za uspešno omejevanje posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu.Kot so navedli, ponudniki spletnih storitev oblastem letno predajo več kot 17 milijonov prostovoljnih prijav spolnih zlorab otrok na spletu, oddanih prek uporabe tehnoloških orodij za zaznavo spornega gradiva na njihovih spletnih omrežjih. Kot navaja Eurochild, se skoraj tri milijone teh prijav nanaša na spletne vsebine na območju EU.