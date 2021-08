Trem Slovencem se je uspelo vkrcati na evakuacijski let

Po poročanju portala N1 , pa je letalo s tremi Slovenci že v Dohi. Po njihovih informacijah pa v Afganistanu ostaja en slovenski državljan, ki v Afganistanu skrbi za varnost EU delegacije, in se je odločil, da v tam ostane, dokler ne poskrbi za evakuacijo sodelavcev.

Pogled na letališče, kjer vlada kaos, saj se želijo na evakucijske lete tujih diplomatov vkrcati tudi številni Afganistanci. FOTO: Reuters

Evakuacijski leti iz Kabula se nadaljujejo

Francoski vojaki stražijo v bližini vojaškega letala v Kabuku. FOTO: AFP

Včerajšnji pretresljivi prizori Afganistancev, ki so, dobesedno, plezali na letala v želji, da bi se lahko vkrcali na katerega od evakucijskih letov. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

Po tem, ko je včeraj obrambni minister in predsednik NSi-jazagotovil, da bodo tri slovenske državljane, ki so še ostali v Afganistanu, poskušali evakuirati čim prej, se je po poročanju 24ur.com pred dobrimi tremi urami tem trem Slovencem tudi uspelo vkrcati na ameriško letalo. Poleteli pa naj bi v Katar.Včeraj je na pomoč pri evakuaciji iz Afganistana čakalo še skoraj 20 domačinov, in sicer sodelavcev Slovenske vojske in njihovih ožjih družinskih članov. Trije Slovenci, ko navaja portal 24ur.com, so bili v Afganistanu službeno, delali pa so za zasebno varnostno službo. Kljub kaosu in izrednim razmeram, ki vladajo v Kabulu in povsod po državi, jim je včeraj dopoldne uspelo priti do letališča, kjer so počakali v t. i. zeleni coni. Od hotela v bližini letališča pa do končnega cilja so sicer potrebovali kar pet ur, na kontrolnih točkah so namreč že bili talibani. Ti pa naj bi po informacijah, ki je vez med slovensko trojico in domovino, celo pomagali narediti prostor za konvoj, da so lahko šli mimo, še piše 24ur.com.Tonin je včeraj še pojasnil, da si Slovenija prizadeva poskrbeti tudi za nekaj manj kot dvajset afganistanskih državljanov, ki so sodelovali s slovenskimi vojaki in so zdaj lahko v nevarnosti. Dejal je, da bodo v Sloveniji izpeljali vse potrebne procese, da bomo zadeve tudi pravno uredili v zvezi z azilom.Zjutraj po lokalnem času so spet odprli letališče v Kabulu, ki je bilo zaprto zaradi kaosa, ko so ljudje v želji po čim prejšnji zapustitvi države vdrli tudi na pristajalne steze, posnetki so prikazovali ljudi, ki so tekali ob letalu. Države tako danes nadaljujejo evakuacijske lete, je sporočil predstavnik zveze Nato v Afganistanu. Danes je tako z letališča poletelo že več letal. Na enemu od prvih evakuacijskih letov danes naj bi Američani s transportnim letalom odpeljali več kot 600 ljudi.Tuje države danes nadaljujejo poskuse reševanja svojih državljanov in Afganistancev iz Kabula. Po vrnitvi talibanov na oblast se številni bojijo morebitnega maščevanja. Na transportnem letalu ameriške vojske je tako iz Kabula proti Katarju poletelo okoli 640 afganistanskih civilistov. Po podatkih proizvajalca tega letala, družbe Boeing je na krovu sicer uradno prostora za 134 potnikov. Na fotografiji iz notranjosti letala pa je videti, kako množica ljudi tesno eden ob drugem sedi na tleh ogromnega letala.Z letališča v Kabulu je danes v smeri Uzbekistana poletelo tudi prvo nemško vojaško letalo, na njem pa je bilo le sedem ljudi, poroča nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Predstavnik krščanskih demokratov (CDU)je za radio Deutschlandfunk potrdil, da je bilo na krovu le sedem ljudi, saj so imeli na voljo le pol ure za vkrcavanje in so vzeli tiste ljudi, ki so bili že tam. Pred tem namreč niti niso vedeli, ali in kdaj bodo lahko pristali, zato na letališču ni bilo več ljudi z njihovega seznama za evakuacijo, je dodal. Da je šlo za težke razmere, je danes potrdila tudi obrambna ministrica, ki pa se ni želela odzvati glede števila rešenih oseb. Nemški zunanji ministerje medtem v ponedeljek za televizijo ARD napovedal, da imajo na seznamu za evakuacijo tudi sodelavce nevladnih organizacij in kulturnih društev, novinarje in aktiviste. V evakuciji sodeluje 600 vojakov, Nemčija pa upa, da bo v prihodnjih urah lahko iz Kabula odpeljala več ljudi, navaja Reuters.Iz Kabula je danes odšlo že tudi indijsko letalo z indijskimi državljani. Na krovu je bilo več kot 120 ljudi.Ameriška televizija CNN je poročala, da so se talibani namestili v bližini letališča, kjer naj bi skušali nadzorovati množico ljudi. Ti so namreč skušali na letališče priti tudi s plezanjem čez več kot tri metre visok zid. Obstajajo pa nepotrjena poročila, da naj bi jih talibani skušali zadržati pri tem.Ves svet pa poziva Afganistan oziroma talibe, da naj ne kršijo človekovih pravic, predvsem so v težkem položaju ženske in otroci. Po družbenem omrežju twitter je zaokrožil video, ki prikazuje skupino žensk, ki se je zbrala na ulicah Kabula in prosila talibane, naj jim ne odvzamejo političnih in državljanskih pravic ter jih omogočijo gospodarske dejavnosti.