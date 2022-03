Tesla z velikim »pompom« odprla prvo tovarno v Evropi

Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla je danes z velikim »pompom« odprl proizvodnjo v Grünheide pri Berlinu. Gre za največjo industrijsko investicijo na vzhodu Nemčije vse od združitve obeh Nemčij, ki bo ob polnih zmogljivostih prinesla 12.000 delovnih mest. Nič nenavadnega zato ni, da sta se otvoritve udeležila tudi nemški kancler Olaf Scholz in minister za gospodarstvo in klimatske politike Robert Habeck, ki je poudaril, da se investicija sklada s strategijo njegovega ministrstva elektrificirati nemški vozni park.

Minister Habeck, ki je minule dni po arabskih državah iskal nafto in plin, ki bosta nadomestila ruske energente, v investiciji Tesle vidi veliko priložnost za celotno Nemčijo. Tesla je, tako minister, v Nemčijo prinesla sodobno tehnologijo v e-mobilnosti, za kar ni prejela javnih subvencij, pričakuje pa, da bo Nemčija postala vodilni trg za električna vozila. Ker je to tudi načrt ministrstva, se za to ni bati. Nemška vlada nakupe električnih vozil tudi izdatno subvencionira – do 9000 evrov subvencije prejmejo kupci električnih vozil v letošnjem letu. Glavni izvršni direktor in solastnik Tesle Motors Elon Musk je danes prvim tridesetim kupcem osebno predal vozila, ki so prišla s trakov v Brandenburgu.

Nemški minister za gospodarstvo in klimatske politike Robert Habeck med izjavo za novinarje ob otvoritvi Tesline tovarne. FOTO: Lisi Niesner/REUTERS

Predsednik brandenburške vlade Dietmar Woidke, ki se je prav tako udeležil slovesnosti, je v pogovoru za javni radio Deutschland Funk poudaril, da je vzhodna Nemčija postala za investicije zanimiva predvsem zaradi višjega deleža obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije kot zahod Nemčije. »Mnoga podjetja sledijo tudi klimatskim ciljem in Tesla v Grünheide proizvaja 100-odstotno z obnovljivimi viri energije,« je dejal Woidke in dodal, da so privlačni tudi zaradi obsežnih površin. »Vzhodna Nemčija je v zelo dobri razvojni fazi in po 30 letih je za to res že bil čas,« je ocenil Woidke. Kancler Olaf Scholz je na otvoritvi ocenil podobno: »Vzhodna Nemčija je tehnološko v prvi vrsti.«

Woidke pričakuje vzpon vzhoda

Tesla bo ob polni zasedenosti zmogljivosti letno proizvedla pol milijona vozil, kar je nekaj deset tisoč vozil manj, kot jih letno lahko izdela Volkswagen v Wolfsburgu, zaposlovala pa okoli 12.000 ljudi. Musk je poudaril, da trdno verjame, da je mogoče s pomočjo vetrne in solarne energije ter baterij za shranjevanje električne energije svet v celoti prestrukturirati na obnovljive vire energije in tako zagotoviti energetsko trajnostno prihodnost. Kancler Scholz je obljubil. Da no njegova vlada še letos pripravila vso potrebno zakonodajo za pospešitev zelenega energetskega prehoda. Brandenburški premier Woidke pa pričakuje, da bo Brandenburg v prihodnje postal ena najpomembnejših lokacij za avtomobilsko industrijo, saj bo Tesla privabila številne nove dobavitelje.

Glavni izvršni direktor Tesla Motors Elon Musk trdno verjame, da je trjanostna energetika mogoča z veterno in solarno energijo ter baterijami. FOTO: Patrick Pleul/REUTERS

Odprtje gigatovarne, ki bo po površini tretja največja v Nemčiji, sicer pa prva tovarna Tesle na evropskih tleh, so spremljali tudi manjši protesti. Tovarna namreč leži na območju, ki okoliškim prebivalcem, tudi Berlinu, zagotavlja pitno vodo. Nasprotniki investicije se bojijo, da bo tovarna z veliko porabo vode ogrozila oskrbo s pitno vodo. Woidke to zavrača in pojasnjuje, da je o tem razsojalo tudi sodišče in ni ugotovilo nepravilnosti oziroma grožnje oskrbi z vodo zaradi podjetja. Bodo pa v Berlinu in okolici zaradi priseljevanja v prihodnjih letih in desetletjih zagotovo morali poskrbeti za dodatne vire vode, saj se poraba zaradi priseljevanja ljudi povečuje, je pojasnil Woidke. Tesla bo letno potrebovala okoli 1,8 milijona kubičnih metrov vode, za kar naj bi obstoječi vodni viri zadoščali. Za primerjavo, Berlin letno porabi prek 220 milijonov kubičnih metrov pitne vode, poraba pa se še povečuje.