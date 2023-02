Tesla zaradi težav s programsko opremo v vpoklic 363.000 avtomobilov

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla mora zaradi varnostnih težav s programsko opremo za samokrmiljenje (FSD beta) vpoklicati skoraj 363.000 vozil, je sporočila ameriška Nacionalna uprava za varnost v transportu (NHTSA). Ta je v obvestilu o vpoklicu navedla, da Teslina eksperimentalna programska oprema FSD beta lahko povzroči nevarno delovanje vozila v križiščih, denimo vožnjo naravnost skozi križišče po pasu, namenjenem samo zavijanju, ali skozi križišče pri znaku stop.

V obvestilu je navedeno tudi, da se sistem FSD beta morda ne bo odzval na spremembe omejitev hitrosti ali ne bo ustrezno upošteval voznikovega prilagajanja hitrosti vozila, s čimer bi ta presegla predpisane omejitve.

Napake lahko povzročijo prometno nesrečo

NHTSA opozarja, da lahko omenjene napake v Teslinem sistemu FSD beta povzročijo prometno nesrečo. »Kot zahteva zakon, je Tesla začela vpoklic za odpravo teh napak,« je v izjavi zapisala agencija NHTSA. Vpoklic zadeva vozila modelov S, X ter 3 za obdobje od 2016 do 2023; modela 3 za obdobje od 2017 do 2023 in modela Y za obdobje od 2020 do 2023, ki so opremljena s programsko opremo FSD beta ali so v postopku vgradnje.

Izvršni direktor družbe Tesla Elon Musk se je prek družbenega omrežja twitter, ki je v njegovi lasti, pritožil zaradi uporabe izraza »odpoklic«, ki je uradni izraz agencije NHTSA, tudi kadar gre tehnično za vpoklic za popravilo napak, in ne za odpoklic vozil. Poleg tega bo Tesla popravila programske opreme izvedla na daljavo in avtomobilov ne bo treba peljati v mehanične delavnice.

FOTO: Justin Sullivan/Getty Images via AFP

»Vsekakor je beseda odpoklic za posodobitev programske opreme, ki se izvede na daljavo, anahronistična in preprosto napačna!« je tvitnil Musk. »Vsak proizvajalec motornih vozil v ZDA ima enako odgovornost, da ugotovi in takoj brezplačno odpravi takšne varnostne napake v svojih vozilih. Proizvajalci morajo sprožiti odpoklic za vsako popravilo, vključno s posodobitvijo programske opreme, ki odpravlja nerazumno tveganje za varnost,« pa je sporočila NHTSA.

Teslina programska oprema FSD se nanaša na funkcijo, ki jo lahko lastniki za 15.000 dolarjev dodajo svojim avtomobilom. Za vključitev v program FSD beta morajo imeti lastniki visoko oceno varnosti, ki jo Tesla sama ugotavlja s svojim sistemom za spremljanje voznikov. NHTSA trenutno preiskuje Teslo v zvezi s prometnimi nesrečami med delovanjem FSD v primerih, ko posredujejo reševalna vozila.