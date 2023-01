Ko prodaš veliko več, tvoja delnica pa izgublja

V prispevku preberite:

Fenomen podjetja Tesla je lani doživel zanimiv preobrat. Dolga leta velika borzna zvezda je izgubila veliko vrednosti, in to kljub temu da so prodali veliko več avtomobilov kot leta 2021. Res, da manj od napovedi, a te so zgrešili že kdaj prej, pa jim trg ni zameril, nasprotno. Zdaj je drugače, njihova delnica je močno padla. Vzrokov je lahko več, morda tudi to, da se je Teslov šef Elon Musk zadnje čase ukvarjal še s čim in v ospredju niso bili avtomobili. Podjetje Tesla je po nedavno objavljenih podatkih kupcem lani dobavilo 1,31 milijona električnih avtomobilov, to je 40 odstotkov več kot leta 2021, proizvodnja je zrasla za 47 odstotkov, na 1,37 milijona. Na drugi strani je cena njihove delnice lani strmo padla. Pred koncem leta 2021 je podjetje doseglo tržno kapitalizacijo bilijon evrov, konec lanskega leta pa je ta znašala okrog 360 milijard. Podjetje bo sicer svoje poslovne rezultate za lani objavilo konec meseca.

Tista neverjetno visoka vrednost na borzi je bila po svoje verjetno pretirana, a o tem, koliko je kaj res vredno, se lahko razpravlja. Je pa le treba reči, da je tudi s sedanjo tržno kapitalizacijo Tesla še vedno precej pred prvimi zasledovalci iz avtomobilske industrije: Toyota je na borzi trenutno vredna 180 milijard evrov, Porsche 90, Volkswagen 73, BMW 59, Ford 48, General Motors 47, Stellantis 46 milijard ...

Seveda lahko v zvezi s strmim padcem delnice podjetja Elona Muska navedemo množico razlogov, ki jih je bilo mogoče prebrati v komentarjih najrazličnejših borznih analitikov.