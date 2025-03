Težave z ameriškimi sanjami o proizvodnji čipov

V nadaljevanju preberite:

Na vrhu v Parizu je ameriški podpredsednik J. D. Vance izjavil, da bodo najzmogljivejši sistemi umetne inteligence na svetu razviti v ZDA s »čipi, ki jih bodo zasnovali in izdelali Američani«. To je velikopotezna želja, saj so ZDA sicer vodilne na svetu pri oblikovanju čipov z umetno inteligenco, vendar so položaj svetovnega središča za proizvodnjo čipov že zdavnaj prepustile Tajvanu.

Danes na tem otoku proizvedejo dve tretjini svetovne proizvodnje vrhunskih polprevodnikov, kar moti ameriške politike na obeh straneh političnega pola. Donald Trump, šef D. J. Vancea, je Tajvan obtožil, da je ZDA ukradel polprevodniško industrijo, in se zavzel za uvedbo 25-odstotnih carin na v tujini proizvedene čipe. Ne glede na to, kaj bo Trump storil, se razmere v času njegovega mandata verjetno ne bodo bistveno spremenile.