Tiger v letu tigra

Kitajci in prebivalci dela Azije so vstopili v novo leto, ki bo potekalo v znamenju vodnega tigra. V kitajskem horoskopu je to dobra žival in geomanti so napovedali, da bodo prihodnji meseci polni sprememb, entuziazma, novih voditeljev in karizmatičnih posameznikov, ki bodo razmišljali kreativno ter pogumno sprejemali odločitve. Horoskopi so za leto tigra polni pozitivnih napovedi, vendar se te nanašajo predvsem na ljudi, rojene v tem znamenju. Kaj pa lahko pričakujejo tigri, rojeni v znamenju podnebnih sprememb in človekovega nasilja nad divjimi živalmi, katerih telesni organi se uporabljajo v medicini in kuhinji?