Tisoči, ki se zgrinjajo, da bi videli izbruh Etne, onemogočajo reševalce

Na tisoče turistov se je zgrnilo k vulkanu Etna, da bi opazovali njegove spektakularne izbruhe, vendar pri tem mnogi blokirajo ulice in preprečujejo reševalnim službam, da pridejo do tistih, ki potrebujejo pomoč, sporočila lokalne oblasti povzema Guardian.

Vodja regionalne civilne zaščite Sicilije Salvo Cocina je turizem zadnjih dni na Etni opisal kot »divji in izjemno nevaren« ter opozoril, da so dnevni izletniki, ki so jih pritegnili izjemni razgledi, parkirali svoje avtomobile ob ozkih ulicah, kjer ovirajo reševalna vozila.

Etna. FOTO: Etna Walk/AFP

Cocina je v objavi na Facebooku v nedeljo zvečer dejal, da je tok ljudi ustvaril »divjo sceno z avtomobili, ki se gnetejo na ozkih cestah, prometni zastoj ... in reševalna vozila, ki niso mogla mimo«. Dodal je: »Ko se zmrači, situacija postane izjemno nevarna, več je nevarnosti za padce in pogrezanje v sneg.«

Vendar je njegovo opozorilo naletelo na gluha ušesa.

Osem ljudi, vključno z dvema mladoletnikoma, se je v ponedeljek izgubilo med ekskurzijo in so jih izsledili šele nekaj ur kasneje, zaradi česar so poklicali gasilce. V nedeljo je 48-letni moški zaradi padca utrpel zlom stopala, štiri druge pa so bili pogrešali.

Oblasti so poslale gasilce, da bi pomagali domačinom in po prenatrpanih ulicah omejili tok turistov in dnevnih izletnikov s Sicilije in drugod, medtem ko so župani mest na pobočjih vulkana ukazali obiskovalcem, naj ostanejo vsaj 500 metrov od lave – a njihovo direktivo so ljudje skoraj popolnoma prezrli.

FOTO: Etna Walk/giuseppe Di Stefano/Reuters

Na stotine videoposnetkov enodnevnih izletnikov, ki so dosegli to območje, je konec tedna postalo viralnih in obiskovalce prikazuje le centimetre od snega. Eden od posnetkov na TikToku prikazuje na desetine turistov v bližini toka lave, ki se počasi spušča po zasneženem pobočju in tali sneg, tako da nastaja potok.

»Videl sem veliko fotografij in videoposnetkov ljudi nevarno blizu fronte, ljudje tam celo smučajo,« je dejal Carlo Caputo, župan bližnjega mesta Belpasso. »Čeprav je vizualno osupljiv, jih izpostavlja resnim tveganjem, saj lahko sneg zaradi interakcije z lavo v trenutku izhlapi, iz sproščene toplotne energije pa se lahko silovito izloči kamenje.«

Etna. FOTO: Marco Restivo/AFP

Italija, kjer je največ Unescovih spomenikov dediščine na svetu, se naveličano privaja na epizode čezmernega turizma.

Prejšnji mesec je župan Roccarasa, priljubljenega italijanskega smučarskega letovišča, omejil dnevne izletnike in celo namignil, da bo poklical vojsko, da se sooči z invazijo turistov brez primere. Mesto je namreč preplavilo 260 avtobusov, ki so prevažali več kot 10.000 obiskovalcev iz Neaplja in okolice Campanie. Zvabili so jih zvezda TikToka in poceni vstopnice.