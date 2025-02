V nadaljevanju preberite:

Kar štiri ure in pol so trajali pogovori v Riadu, ki so jih v obeh delegacijah označili za zelo uspešne. Sogovorniki so se dogovorili o vzpostavitvi mehanizma za odpravo »neprijetnosti« v medsebojnih odnosih in oblikovanju skupin pogajalcev na najvišji ravni, ki se bosta lotili čimprejšnjega reševanja rusko-ukrajinskega konflikta.