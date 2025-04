Torbice, s katerimi se hvali Zahod, so menda z Vzhoda

V Tiktok videu, ki je do sedaj prejel več kot deset milijonov ogledov, je uporabnik senbags2 trdil, da je vsaj 80 odstotkov torbic prestižnih znamk proizvedenih na Kitajskem. Po njegovih besedah luksuzne znamke iz kitajskih tovarn vzamejo skorajda končane torbice in jim nato zgolj dodajo svoj logotip ter vse skupaj dodatno retuširajo z embalažo.

Profil je bil kasneje suspendiran in video izbrisan, obtožbe uporabnika pa so že sprožile val ugibanj o pristnosti izdelkov z vrtoglavimi cenami.

Torbice z oznako Made in Italy morajo izpolnjevati stroge kriterije. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Luksuzne blagovne znamke ponujajo oblačila in dodatke, ustvarjene iz dragih materialov, in obljubljajo pedantno opravljeno delo izpod rok pošteno plačanih rokodelcev. V poročilu Statiste iz leta 2023 je bilo nanizanih 250 luksuznih znamk, ki se ukvarjajo z modo. Na sam vrh tistih, ki oblačijo elito in ki so splošno poznane ter priznane, spada med 70 in 100 znamk. Te znamke so pogosto del modnih koncernov, kot sta LVMH in Kering.

Po poročanju spletnega ponudnika Lyst so bila lansko leto najbolj popularne luksuzne blagovne znamke Prada, Miu Miu in Saint Laurent.

Regulacija v EU in ZDA

Trditve uporabnika senbags2 v prvi vrsti demantirajo regulacije v ZDA in Evropi. Da prejme izdelek oznako »Made in USA«, mora biti večina uporabljenih materialov in surovin ustvarjenih v ZDA, prav tako mora biti v ZDA opravljena večina dela. Italija in Francija imata še bolj rigorozne zahteve, s katerimi branita renome svojih znamk. V obeh državah mora biti zaključek proizvodnje izdelka v celoti izveden v državi izvora in le tako lahko proizvajalec prejme etiketo »Made in Italy« oziroma »Made in France«.

Številne francoske blagovne znamke izpolnjujejo zahteve certifikata Origine France Garantie (OFG), ki je najstrožji nacionalni certifikat. S tem dokažejo, da so oblikovanje, pridobivanje materialov, krojenje, sestavljanje in končna obdelava opravljeni v Franciji.

Francosko podjetje Hermes pristnost torbic dokazuje z žigom rokodelca, ki je torbico naredil. Na žigu sta označeni letnica rojstva in delavnica, kjer je torbica nastala.