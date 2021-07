Tragedije, olimpijske igre, dalajlama in čokolada

V nadaljevanju preberite:

»Največje tragedije v zgodovini književnosti so napisali stari Grki in Shakespeare …, ker nobeden od njih ni poznal čokolade.« To je izjavila Sandra Boynton, ameriška režiserka in pisateljica knjig za otroke, jaz pa sem se nanjo spomnila v sredo, ko smo sredi naše pandemične tragedije zaznamovali svetovni dan čokolade.