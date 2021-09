Tretji odmerek cepiva proti covidu-19 le za starejše in bolnike?

Cepivo Pfizerja in Biontecha. Foto Dado Ruvic/Reuters

Svetovalno telo ameriške uprave za hrano in zdravila FDA priporoča tretji odmerek cepiva proti covidu-19 le za starejše od 65 let in ljudi z večjo nevarnostjo resnega obolenja. Večinsko mnenje odbora za cepiva in povezane biološke proizvode VRBPAC ne vidi dovolj dokazov o varnosti in učinkovitosti tretjega odmerka cepiva Pfizerja in Biontecha za vse druge.Član svetovalnega telesaiz filadelfijske otroške bolnišnice je v časopisu New York Times poudaril, da vsi soglašajo s potrebnostjo cepljenja vsega prebivalstva za nadzor nad pandemijo in tudi FDA navaja, da cepivo še naprej zelo učinkovito preprečuje resna obolenja in smrt.​Pfizer in drugi proizvajalci cepiv pa poročajo o upadu zaščite po določenem času, tretji odmerek naj bi jo spet močno povečal. Izraelski podatki kažejo 2,26 odstotka večjo verjetnost obolenja za covidom-19 za januarja cepljene v primerjavi s tistimi, ki so to opravili aprila.Priporočil svojega svetovalnega telesa niso dolžni upoštevati, a le redko ukrepajo drugače. Svoje mora povedati še svetovalni odbor centra za nadzor nad boleznimi in preventivo CDC. Tretji odmerek je doslej v ZDA prejelo več kot dva milijona ljudi, v veliki večini bolniki z oslabljenim imunskim sistemom, ki tudi po dveh odmerkih cepiva Pfizerja/Biontecha ali Moderne niso razvili dovolj protiteles proti covidu-19. Bela hiša demokrataje pred tem že naznanila skorajšnji dostop vseh Američanov do tretjega odmerka.Raziskovalci univerze Maryland pa vsem še naprej priporočajo nošnjo mask, saj se po njihovih raziskavah različica virusa delta veliko hitreje širi po zraku od originalne iz kitajskega Wuhana.