Trgovine in banke v Grčiji še zaprte, snežni kaos odnesel direktorja avtocest

Besede, kot so Atika, Kreta ali Egejski otoki, vzbudijo asociacije na lahkotno oblečene boginje ali tragične junake iz žlahtnega antičnega tkiva in nikakor ne na zimske pravljice. A mraz na jugu Balkana te dni stiska trdneje kot v Skandinaviji, življenje ljudi v Grčiji ali Turčiji pa je odmaknil od sleherne bajke.

»Trgovine in banke v Atiki, na Kreti, južnem egejskem območju, v Beociji in na Evbeji bodo v sredo ostale zaprte, odredba ne velja za veleblagovnice in špecerije,« danes piše novičarski portal ekathimerini.com. Zaprte so tudi šole. Grčija še čuti posledice močnega sneženja, ki je prestolnico Atene potisnil v prometni kaos. Sneg je na cestah vklenil na tisoče vozil, opozicija je proti vladi hitro uperila niz obtožb, tarča kritik pa je tudi podjetje Attiki Odos SA, ki skrbi za avtocestno omrežje.

Vozniki so vozili v snežno past

Reševalne ekipe so morale osvoboditi na stotine ujetih voznikov. Nekateri so avtomobile preprosto zapustili in z avtoceste odšli peš, nekateri pa so noč s ponedeljka na torek preživeli celo v vozilih.

Ministrstvi za civilno zaščito in zaščito državljanov ter prometno policijo obtožujejo, da so pred prihodom vremenske fronte obljubljali, da bodo avtocesto ohranjali odprto, a se to ni zgodilo. Attiki Odos SA ni poskrbel niti za pravočasno zaprtje avtoceste, ko je to postalo neizbežno. Vozniki avtomobilov in tovornjakov so še dalje vozili v snežno past.

V snežni pasti na avtocesti pri Atenah se je znašlo na tisoče avtomobilov. FOTO: Sotiris Dimitropoulos/AFP

Iz Aten danes poročajo tudi o eksploziji, ki je na aveniji Singru poškodovala več objektov v premeru 200 metrov. K sreči poročajo o le eni poškodovani osebi.

Na portalu GreekReporter, katerega vrh je danes krasila reklama za terensko vozilo, ki je kos sleherni snežni odeji, poročajo, da je snežni fiasko direktorja Attiki Odos SA Vasilisa Chalkiasa stal položaja, ki ga je imel vse od leta 1999. Odstopil je in bo nemara osrednji tragični junak snežnega epa, ki ga je ta portal označil za »snežno Odisejo«.

Tako je pravzaprav označil pot vlaka med Atenami in Solunom, ki ni prišel dlje od Teb. Potniki so na njem prebili kar 17 ur, nakar jih je uprava železnice premestila na avtobuse in odpeljala. Ne na cilj, pač pa jih je vrnila kar na začetek njihove odisejade, v Atene.

Stolp Galata v Istanbulu. FOTO: Umit Bektas/Reuters

V Turčiji meteorološko opozorilo za 33 mest

V Turčiji danes poročajo, da se postopoma umirja tudi snežni kaos, v katerem se je znašel Istanbul, četudi meteorologi še dalje napovedujejo nestanovitno vreme. Prvič v zadnjih 29 letih je bila zasnežena celo turistična Antalya. Vremensko opozorilo so sicer danes izdali za 33 turških mest, vključno z Istanbulom. Hladna fronta v kombinaciji z močnim sneženjem bo zajela sever, vzhod in jug države, opozarjajo tudi na možne plazove v višjih geografskih legah.

Zaradi vremenske ujme so zaprli številne ceste in avtoceste, kjer je bilo podobno kot v Grčiji ujetih mnogo ljudi, a so medtem najpomembnejše odprli. Marsikje na avtocestah so sicer še vozila, ki so jih zapustili vozniki, ujeti v ujmi.

Medije so preplavili tudi posnetki letališča v Istanbulu, kjer se je zrušila streha tovornega terminala. Odpovedali so vse lete, danes pa objavili, da se najprometnejše letališče postopoma vendarle vrača v življenje.