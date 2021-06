Tri desetletja zamrznjenih konfliktov

V nadaljevanju preberite:

Marsikje na območju nekdanje Jugoslavije ljudje na že 30 let pokojno skupno državo gledajo z veliko nostalgijo. Mnenjske ankete kažejo, da imajo izrazito slabo mnenje o nekdanji federaciji zlasti na Hrvaškem in na Kosovu, v Srbiji vsakokratna aktualna oblast za svoje težave rada krivi nekdanjo skupno državo, medtem ko drugje na tisti čas gledajo kot na čas varnosti in razmeroma spodobnega življenja v blaginji.

Čeprav prihodnost Zahodnega Balkana vsi vidijo v Evropski uniji, je obenem vsem jasno, da države, naslednice Jugoslavije, ki še niso v EU, članstva še ne bodo prav kmalu dočakale.