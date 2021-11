Trije mrtvi v streljanju na srednji šoli v Michiganu

Na srednji šoli v Oxfordu v ameriški zvezni državi Michigan so v streljanju umrli trije dijaki, še šest drugih, vključno z učiteljem, pa je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po streljanju so aretirali 15-letnega dijaka drugega letnika in mu zasegli pištolo, so po poročanju AFP sporočili iz urada šerifa okrožja Oakland.

Po poročanju spletne strani Fox News, gre za šolo z okoli 1800 dijaki.

Po streljanju je bilo zunaj šole več reševalnih vozil in na desetine policistov. Na parkirišču šole je pristal tudi medicinski helikopter. Policija za zdaj verjame, da je 15-letnik deloval sam.