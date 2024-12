Donald Trump je osebnost leta revije Time

Zmagovalec ameriških predsedniških volitev Donald Trump je zabeležil še eno zmagoslavje; revija Time ga je imenovala za osebnost letošnjega leta. Trump pa ne bi bil Trump, če ne bi za to priložnost pripravil nenavadno gesto - na newyorškem Wall Streetu je osebno pozvonil na zvonec, ki ob pol desetijh zjutraj že vse od začetka dvajsetega stoletja naznanja borzni dan. Skupaj z drugimi družinskimi člani ga je spremljala slovenska prva dama Melania.

»Če bo tisto, kar prihaja, podobno tistemu, kar obljublja, bo Trump preoblikoval državo in svet,« menijo pri reviji Time. Tudi sami so kot ta čas številni svetovni državniki za fotografiranje romali v floridski Mar-a-Lago, ki je ta čas videti rezervna prestolnica Amerike in ZDA. »Totemi o Trumpu so razpostavljeni vsepovsod,« so zapisali ob uokvirjenih naslovnicah revij z njegovo fotografijo, sliko z naslovom »vizionar« v knjižnici in drugih spominkih. »Najmogočnejši človek sveta je vstopil počasi in dobre volje,« so zapisali.

Novo rojstvo

Donald Trump je Timeova osebnost leta postal že po prvi volilni zmagi leta 2016, tokrat pa še bolj prepričljivo premagal tekmece FOTO: Time Via Reuters

Videti je bil malo starejši kot ob zadnjem srečanju pred sedmimi meseci, bolj umirjen, a z istimi, le bolj utišanimi poudarki. »Njegovo ponovno politično rojstvo nima primere v ameriški zgodovini. Njegov prvi mandat se je končal v sramoti po poskusu spreobrnitve volilnih rezultatov leta 2020 in z napadom na Kapitolski grič.

Ko je Trump naznanil še eno predsedniško kandidaturo, mu je večina prvakov republikanske stranke obrnila hrbet,« so zapisali pri reviji Time. Bil je tudi tarča več kriminalnih preiskav. Potem pa je počistil z republikanskimi tekmeci in premagal ne enega, ampak dva demokratska predsedniška kandidata, zmagal v vseh sedmih nihajočih zveznih državah ter pridobil prvo republikansko večino v dvajsetih letih. Preživel je poskus atentata s strelom le nekaj centimetrov od njegovih možganov. »Spremenil je ameriško politiko in republikansko stranko, demokrati pa se morajo ubadati z vprašanjem, kaj vse je šlo narobe.«

Trump predvolilni čas imenuje 72 dni dni besa, so sporočili: »Država je bila jezna.« Poudaril je globoko nezadovoljstvo zaradi gospodarstva, priseljevanja in kulturnih vprašanj, ki ni zajelo le zvestih privržencev gibanja »Naredimo Ameriko spet veliko«, ampak so mu prisluhnile tudi predmestne mame, upokojenci Latinskoameričani, temnopolti, mladi in tehnološki velikani. »Medtem ko so demokrati ocenjevali, da večina državljanov hoče predsednika, ki se zavzema za norme liberalne demokracije, je Trump videl ljudstvo, ki jih hoče sesuti. Vse bolj se je širilo prepričanje, da je sistem dogovorjen iz ozadja.«

Trump je prepričal tako številne predmestne mame, temnopolte in Latinskoameričane kot tehnološke mogotce kot Elon Musk. Fotografija je z oktobrske predvolilne kampanje v Pensilvaniji. Foto: Jim Watson/Afp

Donald Trump je Timeova osebnost leta postal že po prvi volilni zmagi leta 2016, tokrat pa še bolj prepričljivo premagal tekmece kot demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris, najbogatejšega Zemljana in svojega borca proti vladni birokraciji Elona Muska, britansko princeso Catherine Waleško in druge na prestižnem Timeovem spisku. Tudi letošnja volilna zmaga 78-letnega nekdanjega newyorškega nepremičninarja in zvezne resničnostnega šova je bila veliko bolj prepričljiva od prve. Trump je pometel s štirimi leti skrajno leve demokratske vladavine Joeja Bidna, ki je Američanom prinesla veliko draginjo ter poudarjanje spolnih in rasnih identitet.

Newyorška revija, ki osebnost leta izbira že vse od leta 1927, pa poudari tistega, ki je minulo leto zaznamoval v dobrem ali v slabem. Polovica ameriških volivcev je verjela prepričevanjem Bidna, Kamale Harris in drugih demokratov, da je Donald Trump fašist. 37 odstotkov vprašanih v nedavni raziskavi J. L. Partners, vključno s petnajstimi odstotki demokratov, pa je po volitvah izboljšalo svoje mnenje o 45. in 47. predsedniku ZDA. Večina teh najbrž upa, da bo naredil tisto, česa ni znal Biden: ZDA združil v uspehu. Trump je po dvajsetih letih prvi republikanec, ki ni pridobil le večine elektorskih glasov, ampak vseh volivcev, zmagal je tudi v vseh tako imenovanih nihajočih zveznih državah.

24 odstotkov vprašanih omenjene ankete pa ima po volitvah slabše mnenje o Trumpu, zato njegova pot ne bo brez ovir. Medeni tedni so se zanj začeli še pred vstopom v Belo hišo 20. januarja in se po njem morda ne bodo nadaljevali. Trump napoveduje zradiranje velikih delov Bidnove gospodarske, družbene in socialne politike ter za mnoge sporno gospodarsko politiko s spodbujanjem razcveta fosilnih goriv in s kazenskimi carinami za države z omejitvami prodaje ameriških izdelkov. Kanada je že napovedala protiudarce, Mehika pa že zapira vrata zgodovinskemu migrantskemu navalu pod Bidnom.

Privrženci hvalijo novo energijo v ZDA, kakršne še ni bilo po predsedniku Ronaldu Reaganu v osemdesetih letih minulega stoletja in res Trump ne obračunava le z dediščino svojega neposrednega predhodnika v Beli hiši, ampak tudi največje avtoritete levo usmerjenih Američanov Baracka Obama. Uspel bo le, če bo uresničil obljube o velikem gospodarskem napredku, do tedaj pa je – v dobrem in slabem – Timeova osebnost leta 2024.

Pevec Elton John. Foto Š Mike Segar/Reuters Reuters

Ameriška revija je za ikono leta že pred naznanila pevca Eltona Johna, košarkašica Caitlin Clark je atletinja leta, Lisa Su iz Advanced Micro Devices je poslovna voditeljica leta. Lani je bila Timeova osebnost leta glasbena megazvezda Taylor Swift, ki so jo slikali skupaj z njeno muco. Trinajst drugih ameriških predsednikov si je prislužilo prestižno medijsko priznanje, med njimi leta 2020 Joe Biden.