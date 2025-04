Pred Trumpovimi carinami niso varni niti tjulnji in pingvini

Obsežna trgovinska vojna ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne pozna meja. Na dolgem seznamu približno 185 držav in ozemelj, ki jih bodo doletele carine, so se znašla tudi nekatera najbolj oddaljena in celo povsem neposeljena območja našega planeta.

Najbolj bizaren primer je otok Heard in otočje McDonald (HMO), avstralsko ozemlje sredi Indijskega oceana, približno tisoč kilometrov severno od Antarktike. Ti otoki, ki jih avstralska vlada opisuje kot »eno najbolj divjih in najbolj oddaljenih krajev na Zemlji«, so jih prav tako doletele10-odstotno ameriške carine, piše Forbes.

Gre za vulkansko otočje, kjer kraljuje skoraj tri kilometre visok vulkan Big Ben, ki je od leta 2000 izbruhnil vsaj trikrat, poroča BBC. Kot navaja uradna spletna stran Avstralskega antarktičnega programa, so otoki popolnoma neposeljeni, uživajo status svetovne dediščine in morskega rezervata ter veljajo za »eno območij na svetu z najmanjšim antropogenim vplivom«.

Dostopni so le z dvotedenskim potovanjem z ladjo iz Pertha, človek pa ga je domnevno nazadnje obiskal pred desetimi leti, dodaja Guardian. Njihovi edini stalni prebivalci so tjulnji, pingvini, albatrosi in druge ptice.

Glavna živalska vrsta na otokih so, poleg pingvinov, tjulnji, ki ne bodo ubežali kaznim ameriškega predsednika Donalda Trumpa. FOTO: Mario Tama/AFP

Carine za »nikogaršnjo zemljo« Otok Heard in otočje McDonald še zdaleč ni edini nenavadni cilj na Trumpovem seznamu. Kot poroča Politico, so se carine znašle tudi na drugih redko poseljenih ali nenaseljenih ozemljih. Med njimi so: - Britansko ozemlje v Indijskem oceanu: skupina večinoma nenaseljenih otokov brez stalnega prebivalstva, z izjemo skupne ameriško-britanske vojaške baze Diego Garcia. - Kokosovi (Keelingovi) otoki: še eno avstralsko zunanje ozemlje s populacijo manj kot 600 ljudi. - Norveška arktična otoka Svalbard in Jan Mayen: Svalbard šteje nekaj manj kot 3000 prebivalcev, medtem ko je Jan Mayen povsem nenaseljen, razen 18 članov osebja norveške vojske in meteorološke službe, ki tam bivajo začasno. - Otok Norfolk: avstralsko zunanje ozemlje v Južnem Pacifiku s približno 2.188 prebivalci, ki ga je doletela celo 29-odstotna carina. - Tokelau: ozemlje blizu Nove Zelandije z manj kot 2000 prebivalci.

»Nikjer na svetu ni varno«

Trump utemeljuje uvedbo carin s potrebo po kaznovanju držav, ki naj bi s svojimi trgovinskimi politikami »izkoriščale« ZDA in »kradle« ameriška delovna mesta. Bela hiša je za Politico pojasnila, da so ozemlja, kot sta Norfolk ter otok Heard in otočje McDonald, na seznamu preprosto zato, ker so avstralska ozemlja in naj bi zanje veljala enake (v tem primeru 10-odstotne) carine.

Večina od 185 držav in ozemelj na seznamu se sooča z osnovno 10-odstotno carino. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Kljub temu je seznam sprožil val posmeha po svetu. Avstralski premier Anthony Albanese je za Guardian izjavil: »Nikjer na svetu ni varno.« Dodal je: »Nisem povsem prepričan, da je otok Norfolk, z vsem spoštovanjem, trgovinski tekmec velikanskemu gospodarstvu Združenih držav, a to samo kaže in ponazarja dejstvo, da pred tem ni izvzet noben kraj na Zemlji.«

Gospodarska (ne)smiselnost in zmeda s podatki

Postavlja se vprašanje, kakšen praktičen učinek bodo imele te carine. Za otok Heard in otočje McDonald Forbes navaja, da tam ni nobene gospodarske dejavnosti, razen »izjemno omejenega avstralskega komercialnega ribolova«, ki poteka v njihovi ekonomski coni. Še bolj begajo podatki Svetovne banke, ki jih povzema Guardian, češ da so ZDA leta 2022 iz HMO uvozile za kar 1,4 milijona ameriških dolarjev blaga, večinoma »strojev in električne opreme«. Od kod naj bi to blago prišlo na povsem nenaseljenih otokih, ostaja nepojasnjeno. V prejšnjih petih letih naj bi uvoz iz HMO znašal med 15.000 in 325.000 dolarji na leto.

Podobna zmeda vlada glede otoka Norfolk. Podatki Observatory of Economic Complexity (OEC), ki jih navaja Guardian, kažejo, da je otok leta 2023 v ZDA izvozil za 655.000 dolarjev blaga, predvsem usnjene obutve. Vendar George Plant, administrator otoka Norfolk, te podatke odločno zanika. Za Guardian je dejal: »Ni znanih izvozov z otoka Norfolk v Združene države in ni carin ali znanih necarinskih ovir za blago, ki prihaja na otok Norfolk.«.

Povsod na svetu je podobno

Večina od 185 držav in ozemelj na Trumpovem seznamu naj bi doletele osnovne, 10-odstotne carine. Izjemi sta Kanada in Mehika, ki sta za zdaj izvzeti, a jima grozijo 25-odstotne carine. Največji udarec je doletel Kitajsko, ki se ji obstoječim 20-odstotnim carinam dodaja še 34 odstotna. Država z najvišjo posamično carino pa je presenetljivo Lesoto, afriška kraljevina, za katero je Trump dejal, da »zanjo še nihče ni slišal«. Bela hiša trdi, da Lesoto uvaja 99 odstotne carine na ameriško blago, zato mu ZDA vračajo s 50-odstotno kaznijo, piše Politico.

Trump utemeljuje uvedbo carin s potrebo po kaznovanju držav, ki naj bi s svojimi trgovinskimi politikami »izkoriščale« ZDA in »kradle« ameriška delovna mesta. FOTO: Leah Millis/Reuters

Uvedba carin za kraje, kot je HMO, morda nima nobenega neposrednega gospodarskega učinka, ima pa simbolično sporočilo. Kaže na izjemno širok in, kot se zdi, neselektiven doseg Trumpove trgovinske politike ter odpira vprašanja o dejanskih ciljih v kompleksnem svetu globalne trgovine. Dejstvo, da so se celo pingvini na enem najbolj izoliranih koščkov Zemlje znašli sredi trgovinske vojne, pa bo nedvomno ostalo zapisano kot ena bolj nenavadnih potez sodobne mednarodne politike.