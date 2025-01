Trump kot prvega tujega voditelja vabi na obisk Netanjahuja

Predsednik ZDA Donald Trump je kot prvega tujega voditelja na obisk v Belo hišo povabil predsednika Izraela Benjamina Netanjahuja, za katerim je Mednarodno kazensko sodišče razpisalo tiralico zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu.

Trump Netanjahuja vabi, naj četrtega februarja pride v Washington, kjer bi, kot je zapisal v pismu, »razpravljali, kako lahko Izraelu in njegovim sosedom zagotovimo mir, ter o prizadevanjih za boj proti našim skupnim nasprotnikom«.

»V čast mi bo, da vas bom gostil kot prvega tujega voditelja v svojem drugem mandatu,« je Trump še dodal v pismu človeku, ki je med drugim obtožen izvajanja genocida.

Ameriški predsednik je izrazil tudi dvom, da se bo začasno premirje med Izraelom in palestinsko stranko Hamas obdržalo, ter se zavzel, da bi Palestince iz Gaze preselili v Jordanijo, njihovo ozemlje pa bi pripadlo Izraelu.

Kljub premirju v popolnoma uničeni Gazi izraelske sile nadaljujejo uničevanje in pobijanje na okupiranem Zahodnem bregu, kjer so danes zjutraj že ubile najmanj dva človeka.

Prav tako je izraelska vojska v Libanonu od začetka premirja do ponedeljka ubila najmanj 26 oseb, med njimi najmanj šest žensk, in ranila najmanj 151 ljudi, vključno z najmanj 14 ženskami in 12 otroki. Zgolj v zadnjem letu so Izraelci v Libanonu ubili okoli 4000 ljudi.

Obenem izraelska vojska okupira vse večji del Sirije. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je včeraj javno oznanil, da se Izrael s sirskega ozemlja ne namerava več umakniti.