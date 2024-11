Podpora izraelske politike je podpora vojnih zločinov

V nadaljevanju preberite:

Sodna naloga za aretacijo predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja in njegovega nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta, ki ju je izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Haagu, sta – dodatno dokazovanje sicer nikakor ni potrebno – v celoti razgalila ključne podpornike že trinajst in pol mesecev trajajočega izraelskega množičnega pobijanja in rušenja na območju Gaze.

To se, predvsem na severu palestinske enklave, nadaljuje z nezmanjšano brutalnostjo.

Odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča – odločanje tričlanskega panela je zaradi silovitih pritiskov namesto povprečnih dveh mesecev trajalo točno pol leta –, da izda sodne naloge za aretacijo Netanjahuja in Galanta (ter visokega operativca Hamasa Mohameda Deifa, ki pa skoraj gotovo ni več živ, op. p.) je največje ogorčenje seveda povzročila v Izraelu.

Zelo hitro so se oglasili vsi ključni politiki – za vojne zločine in zločine proti človečnosti obtoženi in mednarodno iskani predsednik vlade Netanjahu, novi obrambni minister Izrael Kac, novi zunanji minister Gideon Sar ter predsednik države Izak Hercog.