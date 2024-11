(KOMENTAR) Haag: aretirajte Benjamina Netanjahuja

V nadaljevanju preberite:

Obleganje Gaze je trajalo 411 dni, na palestinski strani je bilo pobitih najmanj 44.000 ljudi, več kot dve tretjini pobitih je bilo žensk in otrok. Neznano število trupel je trohnelo pod ruševinami. Še dodatnih 44.000? Podatek ne bo nikoli znan. Na 411. dan obleganja je haaško mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za aretacijo Benjamina Netanjahuja, ker naj bi bil odgovoren za vojne zločine in zločine zoper človečnost. Ko ga bodo prijeli in privedli v Haag, bo o dokazih, krivdi ali nedolžnosti presojalo sodišče.

Seveda, to se – verjetnost je 99,99-odstotna – ne bo zgodilo. Izrael mednarodnega kazenskega sodišča ne priznava. Tudi ZDA sodišča ne priznavajo. V ZDA obstaja celo zakon o zaščiti pripadnikov ameriških služb. Določa, da mora država narediti vse, kar je treba, da osvobodi pripadnike ameriških služb, če bi bili ti aretirani in bi se znašli pred haaškim kazenskim sodiščem. V pikrem političnem žargonu listino, sprejeto leta 2002, imenujejo zakon o invaziji na Haag